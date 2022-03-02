Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile ayrı ayrı görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 21:41

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile ayrı ayrı görüştü

İlişkili Haberler

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 7. gün: Rus güçleri Kiev'i bombalıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 7. gün: Rus güçleri Kiev'i bombalıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın yapılacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın yapılacak

'dan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticaret alandaki güncel konuları ele aldı.

Görüşmede, konusuna da değinen Tokayev, Putin’e müzakerelerde uzlaşma sağlanmasının olağanüstü önemde olduğunu kaydetti.

KAZAKİSTAN İLE UKRAYNA ARASINDA İNSANİ ALANDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Tokayev, Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde de Ukrayna’daki son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ukrayna’da askeri ateşkesin sağlanması için müzakerelerde anlaşmaya varmanın önemine işaret etti.

Görüşmede, Kazakistan ile Ukrayna arasında insani alanda iş birliği anlaşması sağlandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...