Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile ayrı ayrı görüştü

Kazakistan'dan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticaret alandaki güncel konuları ele aldı.



Görüşmede, Ukrayna konusuna da değinen Tokayev, Putin’e müzakerelerde uzlaşma sağlanmasının olağanüstü önemde olduğunu kaydetti.



KAZAKİSTAN İLE UKRAYNA ARASINDA İNSANİ ALANDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI



Tokayev, Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde de Ukrayna’daki son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ukrayna’da askeri ateşkesin sağlanması için müzakerelerde anlaşmaya varmanın önemine işaret etti.



Görüşmede, Kazakistan ile Ukrayna arasında insani alanda iş birliği anlaşması sağlandı.



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