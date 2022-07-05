Kiev Ukrayna'nın inşaası için Rus oligarkların parasını istiyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna konferansında, Rus oligarkların dondurulan varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesinde kullanılması önerisinde bulundu.



Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda konuşan Şmıgal, ülkesinin kalkınması için 750 milyar dolar gerektiğini belirtti.

Ukrayna Başbakanı, “Yapılanmanın ana kaynağının Rusya ve Rus oligarklarının el konulan varlıkları olması gerektiğine inanıyoruz. Rus yetkililer bu kanlı savaşı başlattı. Büyük çaplı yıkımlara neden oldular ve bunun sorumluluğunu üstlenmeliler” dedi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal

Şmıgal, Rus oligarkların dondurulan varlıklarının 300 ila 500 milyar dolar arasında olduğunu belirterek, bazı ülkelerin bu varlıklara el koymaya başladığını belirtti.

AB'DEN ÖZEL PLATFORM AÇIKLAMASI

Öte yandan konferansta konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın savaş sonrası yaralarının sarılması ve ülke ekonomisinin yeniden inşası için AB'nin özel bir platform oluşturacağını duyurdu.



Von der Leyen, savaşın başlamasından bu yana AB'nin Ukrayna'ya maddi destek bağlamında 6,4 milyar dolar gönderdiği bilgisini paylaşarak, "Daha fazla maddi destek gelecek. Orta ve uzun dönemli yeniden inşa sürecine ciddi bir şekilde ağırlık vereceğiz." dedi.



Ukrayna Kalkınma Konferansa bugün sona erecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı temsil ediyor.