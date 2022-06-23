Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı

Kremlin sözcüsü Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirten Peskov, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün" dedi.



Üç ayı aşkın bir süredir devam eden Rusya ve Ukrayna savaşı, tüm dünyayı etkileyerek, gıda krizlerine ve enerji tedarik zincirlerinde aksamalara neden oldu.

Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Kiev yönetiminin Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığına ilişkin iddiasına da cevap veren Peskov, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı" diye konuştu.

ZAHAROVA: RUS GÜÇLERİNCE GEREKLİ KOŞULLAR OLUŞTURULDU



Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün Ukrayna tahılının yabancı gemiler ile çıkarılmasını sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Karadeniz ve Azak Denizi'nde insani koridorların güvenli çalışması için gerekli koşulların Rus güçlerince oluşturulduğunu belirten Zaharova, tarım ürünlerinin ihracatı için Mariupol ve Berdyansk limanlarının kullanılabileceğini söyledi.



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