Kremlin: Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedariki kıtanın güvenliğine tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedarikinin kıtanın güvenliğini tehdit edeceğini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 14:55

Kremlin: Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedariki kıtanın güvenliğine tehdit

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Ukrayna’ya sürekli silah tedariki çağrısıyla ilgili, “Ağır silahlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya ve diğer ülkelere silah tedariki eğilimi başlı başına kıtanın güvenliğini tehdit eden ve istikrarsızlığı kışkırtan eylemlerdir” dedi.

Truss, ’ya karşı Ukrayna'ya sürekli silah tedariki çağrısında bulunmuş ve ayrıca Moldova ve Gürcistan'ın egemenlik ve özgürlüklerini koruma yeteneğine sahip olmasını sağlamanın gerekli olduğunu bildirmişti.

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