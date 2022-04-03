Litvanya, Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen durdurdu

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu aydan itibaren Litvanya’da artık Rus gazı yok. Yıllar önce ülkem, bugün saldırganla enerji ilişkilerini hiç sıkıntısız kesmemize izin veren kararlar verdi. Biz yapabiliyorsak, Avrupa'nın kalanı da yapabilir" ifadelerini kullandı.



Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya’dan gaz ithalatının durdurulmasını "Litvanya’nın enerji tarihinde bir dönüm noktası" olarak niteledi.



Rus gazını terk eden ilk Avrupa ülkesi olduklarını belirten Kreivys, bu durumun yıllardır yürütülen tutarlı enerji politikalarının ve zamanında alınan altyapı kararlarının bir sonucu olduğunu söyledi.



Litvanya Enerji Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Avrupa'daki “enerji şantajına” ve Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak Rusya'dan gaz ithalatının durdurulduğu, Belarus üzerinden ülkeye Rus gazı akışını sağlayan Amber Grid şirketi verilerinin 2 Nisan itibarıyla sıfırı gösterdiği belirtildi.



Ülkenin gaz ihtiyacının tamamının sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yolu ile sağlandığı belirtilerek, gelecek aylarda ithal edilecek doğalgaz miktarına ve söz konusu gazın hangi yollar üzerinden ülkeye getirileceğine ilişkin planlamanın LNG terminali işleten Klaipedos Nafta şirketi ile yapıldığı kaydedildi.



İhtiyaç duyulması halinde Letonya ve 1 Mayıs’tan itibaren Polonya üzerinden ülkeye doğalgaz ithalatının gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

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