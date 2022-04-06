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Macaristan'da Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 12:03

Macaristan'da Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto,  Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, 'nın toprak bütünlüğüne destek verdiğini, ülkeyi terk etmek zorunda kalan kişilerin Macaristan'a girişlerine izin verdiklerini ancak -Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını kaydetti.

MACARİSTAN, UKRAYNA'YA SİLAH DESTEĞİNDE BULUNMAYACAK

Hükümetinin, Macarların güvenliğini riske atmayacağını belirten Szijjarto, bu yüzden Ukrayna'ya silah sağlamayacaklarını ve Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına destek vermeyeceklerini belirtti.

Macarların da hükümetin politikasını desteklediğini, ülkede 3 Nisan'da düzenlenen seçimleri hükümetinin kazandığını kaydeden Szijjarto, "Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakarete son verme ve Macar halkının iradesini kabul etme zamanı geldi. Bütün bunları açık ve anlaşılır bir şekilde iletmek için Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına çağırdık" dedi.

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