NATO: Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımlarını artıracağız

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrasında İngiltere başta olmak üzere, ABD ve Fransa gibi Batılı ülkeler Ukrayna'ya ek silah ve mühimmat yardımını sürdüreceklerini duyurdu.



Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken dün düzenlenen zirveden sonra hem NATO hem de Batılı ülkeler, Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların yanı sıra Ukrayna'nın özellikle savunmasına katlı sağlayacak silah ve mühimmat yardımlarının devam edeceğini açıkladı.



NATO, KARADA, HAVADA VE DENİZDE ASKERİ VARLIĞINI ARTIRDI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve ardından yaptığı açıklamada, NATO'nun yeni bir güvenlik gerçeğiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da 4 yeni NATO savaş grubunun konuşlandırılması kararı alındığını, böylelikle Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar NATO'nun çok uluslu savaş grubu sayısının 8'e çıkarıldığını bildirdi.



Stoltenberg, ABD'nin NATO'yu destekleyen 100 bin, Avrupalı müttefiklerin de çoğunluğu NATO'nun doğu kanadında olmak üzere 40 bin askerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



Karada özellikle ittifakın doğu kanadında daha fazla ekipman ve malzemeyle NATO'nun varlığını güçlendireceğini dile getiren Stoltenberg, havada daha fazla jeti konuşlandıracaklarını, entegre savunma füzelerini güçlendireceklerini, denizde de denizaltılarının yanı sıra kalıcı bazda ve ciddi anlamda savaş gemilerine sahip olacaklarını ifade etti.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından 3,6 milyon Ukraynalı başka ülkelere sığındı.

UKRAYNA'YA DAHA FAZLA DESTEK SÖZÜ



Stoltenberg, müttefiklerin ayrıca Ukrayna'yı önemli askeri malzemelerle donattığını aktararak bunlara "etkisi oldukça kanıtlanmış" tanksavar ve hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarının dahil olduğunu kaydetti.



NATO Genel Sekreteri, önemli miktarda mali ve insani yardım sağlayacakların Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldıklarını da açıkladı.



İNGİLTERE'DEN 6000 FÜZE



Ukrayna'ya sağladığı açık askeri destekle öne çıkan ülkelerin başında yer alan İngiltere, Kiev yönetimine silah ve mühimmat yardımını artıracağını açıkladı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya öldürücü silah yardımını artırma noktasında benzer düşünen müttefiklerle çalışacağını belirterek "Bugün İngiltere'nin (Ukrayna'ya) 6000 füze daha göndereceğini ve bugüne kadar sağladığımız öldürücü (silah) yardımını iki katından fazlasına çıkarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 25 milyon sterlinlik fon sağlayacağımızı duyurdum." ifadesini kullandı.



Johnson, ayrıca hem Polonya hem de Estonya'daki İngiliz birliklerinin artırılmasının yanı sıra birliklerin Bulgaristan'a yeni konuşlanma yapılacağı bilgisini paylaştı.



ABD'DEN 2 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ EKİPMAN



ABD Başkanı Joe Biden, zirve sonrasında özellikle kimyasal silah kullanımı durumunda ülkesinin karşılık vereceğiniUKRAYNA'YA DAHA FAZLA DESTEK SÖZÜ



Stoltenberg, müttefiklerin ayrıca Ukrayna'yı önemli askeri malzemelerle donattığını aktararak bunlara "etkisi oldukça kanıtlanmış" tanksavar ve hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarının dahil olduğunu kaydetti.



NATO Genel Sekreteri, önemli miktarda mali ve insani yardım sağlayacakların Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldıklarını da açıkladı.



FRANSA VE ALMANYA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri sürdüren ve Türkiye ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin aynı yaklaşıma sahip olduğunu açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaşın başından bu yana Kiev yönetimine havadan-karaya atılan mühimmat ve tanksavarların teslim edildiğini duyurdu.



NATO'nun bir parçası olarak gelecek günlerde Fransız ordu unsurlarıyla Estonya'daki gücün takviye edileceğini dile getiren Macron, "Bu çabayı aynı tutarlılık ve sınırlar çerçevesinde sürdüreceğiz. Ukrayna'ya askeri ve insani yardımları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Bu arada Almanya’dan askeri ekipman ve mühimmat hususunda zirve sonrasında bir açıklama yapılmazken Berlin yönetimi, Ukrayna ve komşu ülkelere insani yardım desteğini 370 milyon euroya çıkartılacağını bildirdi.