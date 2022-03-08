NATO ülkelerinin savunma bakanları olağanüstü toplantı yapacak

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, 16 Mart'ta telekonferans yöntemiyle yapılacak. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.



Rusya'nın Ukrayna sınırında kasımdan itibaren askeri yığınak yapmasıyla Batılı ülkelerle Moskova arasında gerginliğin artması ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle NATO son haftalarda çeşitli seviyelerde üst düzey toplantılar düzenlemişti.



NATO karargahında 16-17 Şubat'taki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra 25 Şubat'ta NATO Liderler Zirvesi videokonferans yöntemiyle yapılmıştı.



Son olarak 4 Mart'ta NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'deki NATO karargahında toplanmıştı.