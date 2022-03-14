Odessa Başkonsolosluğu: Tahliye olmak isteyen Türkler yarın 15.00'e kadar başvurmalı

SON DAKİKA HABERİ: Odessa Başkonsolosluğu, tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarının 15 Mart saat 15.00'a kadar konsolosluğa başvurması gerektiğini açıkladı.

Haberler 14.03.2022 - 17:42 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 18:10

Odessa Başkonsolosluğu: Tahliye olmak isteyen Türkler yarın 15.00'e kadar başvurmalı

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Ukrayna'da, Türkiye Cumhuriyeti Odessa Başkonsolosluğu, Türk vatandaşlarının tahliyesi için açıklama yaptı. Tahliye olmak isteyen vatandaşların yarın en geç saat 15.00'a kadar konsolosluğa başvuruda bulunması gerektiği duyuruldu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Odessa'da bulunan vatandaşlarımızın Ukrayna'yı terk ederek ülkemize tahliye olmak üzere yarın (15 Mart) en geç saat 15.00'a kadar Başkonsolosluğumuza başvurmalarını önemle ikaz ediyoruz" denildi.

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