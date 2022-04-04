Polonya Başbakanı: Ukrayna'daki soykırımın araştırılması için komisyon kurulsun

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, basın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" ifadesini kullanırken, soykırım suçlarının araştırılması için uluslararası bir komisyon kurulmasını önerdi.



Morawiecki söz konusu uluslararası komisyonda doktor, avukat, suç bilimci ve diğer uzmanların olması gerektiğini belirtti.



Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde 300 kişiyi vahşice öldürdüğünü iddia eden Morawiecki, "Kadınlara, çocuklara ve tüm ailelere karşı işlenen bu korkunç suçlara baktığımızda sesimiz daha da yüksek çıkmalı." ifadesini kullandı.



Rusya'nın yaptığı kanlı katliamlardan dolayı "soykırım" ile anılması gerektiğini kaydeden Morawiecki, faşist Rus sisteminin saldırganlık politikası üzerine kurulduğunu söyledi.



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