Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e getti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana başkent Kiev'e ilk kez üst düzey bir ziyaret gerçekleşti.



Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Janez Jansa Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yle bir araya geldi..



Avrupalı liderler Ukrayna'ya destek için başkent Kiev'e demiryoluyla gitti. Ziyaret kararının geçen hafta Versay'da düzenlenen gayrıresmi AB zirvesinde alındığı ifade edildi.



Zelenski, Avrupalı liderlere savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi.



Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı, Avrupa'nın vermiş olduğu desteğin altını çizdi.

Avrupalı üç lider savaşın son durumu hakkında Zelenski'den bilgi aldı...

"SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvurusuna vurgu yaptı.



Morawiecki, "Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya çok hızlı bir şekilde adaylık statüsü vermesi gerekiyor. Hatta, Ukrayna'yı AB'ye davet etmesi ve tüm silah desteğini vermesini gerekiyor. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Çünkü siz sadece kendi özgürlüğünüz ve güvenliğiniz için değil, bizim güvenliğimiz için de savaşıyorsunuz" dedi.



Polonya Başbakan Yardımcısı NATO dışındaki ülkelerin de katıldığı bir barış misyonu oluşturulması gerektiğini ifade etti.



Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna'nın AB'nin temel değerleri olan özgürlük ve demokrasi için savaştığını savundu.