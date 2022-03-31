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Putin: 1 Nisan'dan itibaren yabancı alıcılar doğalgaz ödemelerini ruble ile yapmak zorunda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların 1 Nisan'dan itibaren Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi gerektiğini belirten bir kararnameyi imzaladığını duyurdu. Bu ödemelerin yapılmadığı takdirde doğalgaz satışının durdurulacağını açıkladı. Almanya ve Fransa ise Putin'in kararının şantaj anlamına geldiğini belirterek, ruble ile ödeme yapmayı reddettiklerini duyurdu.

Haberler 31.03.2022 - 16:51

Putin: 1 Nisan'dan itibaren yabancı alıcılar doğalgaz ödemelerini ruble ile yapmak zorunda

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Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Rusya'nın doğlgaz ihracatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Putin açıklamasında şunları söyledi:

"Rus gazı ithaltçıları, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp buradan ödeme yapmak zorunda. Doğalgaz ödemeleri ruble ile yapılmadığı takdirde bu ülkelerin kontratları askıya alınacak. Rusya'nın büyümesini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar önceden hazırlanmıştı. Batılı ülkeler, yaptırımlar için yeni bahaneler üretmeyi sürdürecekler."

Bununla birlikte IFAX haber ajansı, Putin'in doğalgaz ödemeleri için özel hesaplarını Gazprombank'ta açılmasının talimatını verdiğini bildirdi. 

Avrupa'nın yabancı ülkelerden aldığı doğalgazın yüzde 40'ı Rusya'dan geliyor. Avrupa'nın yabancı ülkelerden aldığı doğalgazın yüzde 40'ı Rusya'dan geliyor.

ALMANYA VE FRANSA'DAN PUTİN'İN TALEBİNE RET

Diğer taraftan, Almanya ve Fransa Rusya'nın Avrupa ülkelerinin doğalgazı için ruble ile ödeme yapması talebinin kabul edilemez bir sözleşme ihlali olarak niteleyerek, Putin'in kararının şantaj anlamanına geldiğini açıkladı. 

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, düzenlediği basın toplantısında, Putin'in doğalgaz ödemelerini ruble olarak zorunlu kılan yeni bir belgeyi henüz görmediğini söyledi ve Almanya'nın Rus gazının kesilmesi de dahil olmak üzere  tüm senaryolara hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Habeck. Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble olarak isteyerek Batılı müttefikleri bölme girişiminin başarısız olduğunu söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise Fransa ve Almanya'nın Rusya'nın talebini reddettiğini açıkladı.

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