Putin nükleer silah kullanır mı?

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın 27. gününe girilirken çatışmalar devam ediyor.



Vladimir Putin’in emriyle başlayan savaşın dördüncü haftasının sonuna gelinirken, mutlak bir başarı elde edilememesi nedeniyle Rusya’nın nükleer silah kullanabileceği seçeneği öne çıktı.



ABD’nin önemli basın organlarından The New York Times, Devlet Başkanı Putin’in köşeye sıkıştıkça bu seçeneğe başvurması endişesinin giderek arttığını yazdı.



Rusya’nın nükleer silah kullanıp kullanmayacağına dair olasılığı değerlendiren bir analizi sayfalarına taşıyan NY Times, analizinde nükleer saldırı olasılığının daha az yıkıcı nükleer silahların geliştirilmesiyle arttığını aktardı.



RUSYA’NIN ELİNDE 2 BİN NÜKLEER SİLAH BAŞLIĞI BULUNUYOR



Hem Rusya'nın hem ABD’nin elinde nispeten daha kısıtlı etkiye sahip nükleer silahlar bulunduğuna dikkat çeken gazete, Rusya'nın elinde bu türde 2 bin nükleer silah başlığı olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.



New York Times, daha az yıkıcı nükleer silahlarının ana unsurunu İskender-m füze sistemi oluşturduğunu söylerken, 482 kilometre menzili bulunan ve iki füze fırlatabilen İskender-m konvansiyonelinin yanı sıra nükleer başlık da taşıyabildiği bildirildi.



HİROŞİMA’YA ATILAN BOMBANIN ÜÇTE BİRİ GÜCÜNDE



Bu nükleer başlıkların Hiroşima'ya atılan bombanın üçte biri gücünde olduğu belirtildi.



Rusya, Ukrayna’ya saldırısından önce İskender füze sistemlerini Belarus'a taşındığı duyurulmuş, bununla birlikte nükleer başlıkların da Beluras'a sevkedilip sevkedilmediği bilinmediği vurgulanmıştı.



New York Times gazetesine konuşan uzmanlar ise, Putin'in nükleer silahları Ukrayna askerlerine karşı kullanmayacağını, boş bir arazide kullanarak gözdağı vermeye çalışabileceğini söyledi.

'ABD YANIT VEREBİLİR'



Analizinde Rusya’nın nükleer silah kullanması durumunda ABD’nin tepkisinin ne olacağına da değinen NY Times, ABD’nin misilleme olarak denizaltıdan Sibirya'daki boş arazilere veya Rusya'nın bir askeri üssüne nükleer saldırı düzenleyebileceğini aktardı.



Açıklamada bulunan uzmanlar, özellikle savaşın NATO üyesi ülkelere taşınmasıyla topyekün bir nükleer savaş çıkması olasılığından kaygılı olduklarını söylerken, ABD Princeton Üniversitesi hazırladığı simülasyonda nükleer savaşın ilk birkaç saatinde 90 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olabileceğine değindi.



Analizde son olarak ise Hiroşima'ya atılanın yarısı kadar etkili bir nükleer bombanın yarım milyon kişiyi öldürebileceği veya yaralayabileceğine de dikkat çekildi.