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Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüşerek, doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ve İstanbul’da Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakereleri istişare etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 19:22

Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ele aldı

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Rusya Devlet Başkanı , Almanya Başbakanı Scholz ve İtalya Başbakanı Draghi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Putin’in Scholz ile görüşmesinde, Rusya’nın doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığına işaret edilen açıklamada, “Anlaşmalardaki değişiklik kararı, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya Merkez Bankası döviz rezervlerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurması nedeniyle alınmıştır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, rubleyle ödeme sistemine geçilmesinin, Rus gazı ithal eden Avrupalı şirketler için sözleşme şartlarının kötüleşmeyeceğine işaret edilirken, liderlerin, iki ülke uzmanlarının bu konuda ek görüşmelerde bulunması konusunda anlaştığı belirtildi.

Putin’in Scholz’u dün İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetlerin gerçekleştirdiği müzakereler konusunda da bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, başta Mariupol olmak üzere Ukrayna’daki çatışma alanlarından sivillerin tahliyesinin de ele alındığı kaydedildi.

Kremlin’den yapılan bir diğer açıklamada da Putin’in, Draghi’nin isteği üzerine Ukrayna ile İstanbul'da yapılan müzakereler ve doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

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