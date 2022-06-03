Putin'in doğalgaz akışını kestiği Polonya'da halka ısınmak için ormandan odun toplama önerisi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının, enerji maliyetlerini artırdığını söyledi.



Morawieck, söz konusu durumu, Putin'in neden olduğu enflasyon (Putinenflasyon) olarak nitelendirdi.



Ülkede enerji maliyetlerinin artması üzerine yetkililer, Polonyalılara evlerini ısıtmak için ormandan yakacak odun toplanabileceği önerisinde bulundu.



Söz konusu öneri, muhalefet tarafından "hükümetin ekonomi ile baş edemediğinin işareti" olarak değerlendirildi.



Ülkede, yakıt fiyatlarının litresinin 1,87 doların üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Polonyalı yetkililer, enerji maliyetlerinin artması üzerine halka ormandan odun toplamasını önerdi.

RUSYA'NIN POLONYA'YA DOĞALGAZ AKIŞINI DURDURMASI



Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.



Gazprom'danyapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.



Şirketlere, 1 Nisan'dan itibaren yapılan sevkiyatlarda rubleyle ödeme yapmaları konusunda bilgi verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu" denildi.