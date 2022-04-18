Putin'in kızının vaftiz babasından çağrı: Beni, Ukraynalı sivillerle takas edin

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Medvedçuk'un video mesajını yayınladı.



Medvedçuk mesajında, "Putin ve Zelenskiy'e sesleniyorum. Beni, insani koridorlardan güvenli çıkış hakkından mahrum Mariupol sakinleri ve savunucuları ile takas edin" dedi.

PUTİN'İN KIZININ VAFTİZ BABASI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR



Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk, SBU tarafından gözaltına alınmıştı.



Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

