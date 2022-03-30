Reuters: Ukrayna heyeti, Türk yetkililer ile bugün askeri-teknik işbirliği konusunda görüşme yapacak

Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan David Arakhamia, Rusya ile görüşme yapmak için dün İstanbul'a gelen Ukrayna heyetinin "askeri-teknik" işbirliğini konuşmak üzere bugün Türk yetkililerle görüşeceğini açıkladı.



Bununla birlikte Türkiye, Rusya’nın saldırılarından bu yana Ukrayna ve Rusya arasında arabulucuk rolü üstlendi. Türkiyei Rusya ile enerji, ticaret ve savunma alanlarında yakın işbirliği içindeyken, Kiev’e Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarını satmıştı.

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana iki ülke arasında 7 kez müzakere yapıldı.

"TÜRKİYE'Yİ GARANTÖR ÜLKELER ARASINDA GÖRMEK İSTİYORUZ"



Arakhamia, dün İstanbul’da görülen görüşmelerin ardından ateşkes sürecinde Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istediklerini açıklamıştı. Arakhamia, "Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz" demişti..



Arakhamia, "İstişareler 3 gün içerisinde yapılabilir. Sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenlik teminatını sunabilirler. Artık güvenliğimizin sağlanması için ne gerekiyorsa... Bizim teklifimiz bu şekildedir. Garantör olarak, BM Güvenlik Konseyi ülkeleri, Çin ve Rusya da orada var, onlardan ayrıca bahsedeceğim. ABD, Fransa, Türkiye ki şu anda buradayız, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail" diye konuşmuştu.