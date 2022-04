Rus bombası Ukrayna'da mangal olarak kullanıldı: ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden esprili paylaşım

Business Ukraine haber sitesinin “Sadece Ukrayna’da: Rus bombalarını barbeküye çevirmek” başlıklı Tweet’ini, ABD’nin Kiev Büyükelçiliği esprili yanıt vererek “Bizimkini nereden sipariş ediyoruz?” mesajıyla paylaştı.



Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs