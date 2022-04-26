Rus bombası Ukrayna'da mangal olarak kullanıldı: ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden esprili paylaşım

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, Twitter hesabından Rus bombasının mangal olarak kullanıldığı bir gönderiye esprili yanıt verdi. Elçilik, Rus bombasının alt parçasını yemek pişirmek için mangala çevrilmesini gösteren fotoğrafı Retweet’leyerek “Bizimkini nereden sipariş ediyoruz?” dedi. Diğer taraftan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına inandığını belirterek müttefikler olarak, silah yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 26.04.2022 - 16:07 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 16:10

Rus bombası Ukrayna'da mangal olarak kullanıldı: ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden esprili paylaşım

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Business Ukraine haber sitesinin “Sadece ’da: Rus bombalarını barbeküye çevirmek” başlıklı Tweet’ini, ABD’nin Kiev Büyükelçiliği esprili yanıt vererek “Bizimkini nereden sipariş ediyoruz?” mesajıyla paylaştı.

ABD SAVUNMA BAKANI: UKRAYNA'NIN SAVAŞI KAZANACAĞINA İNANIYORUZ

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Austin, Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nde, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kiev'e yaptığım ziyaret Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yetenekleri kullanma biçimine olan hayranlığımı pekiştirdi. Buradaki herkes Ukrayna'nın kazanabileceğine açıkça inanıyor" dedi.

Austin, 40'ın üzerinde ülkenin savaş sürdükçe Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunun altını çizerek "Yapacak daha çok işimiz var. Ukrayna'nın kazanmak için yardımımıza ihtiyacı var. Savaş bittiğinde de yardımımıza ihtiyaçları olacak." diye konuştu.

ABD'li Bakan, "Bugün buradaki herkesin, Ukrayna'nın kısa vadeli güvenlik gereksinimleri konusunda ortak ve şeffaf bir anlayışla ayrılmasını istiyorum. Rusya, bir adamın hırslarını tatmin etmek için bir savaş yürütüyor. Ukrayna ise demokrasisini, egemenliğini ve vatandaşlarını savunmak için bir zorunlu bir savaş veriyor ancak riskler Ukrayna'nın ve hatta Avrupa'nın ötesine geçiyor." ifadelerini kullandı.

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