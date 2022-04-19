Rus diplomatlar kapanan hava sahaları nedeniyle 15 bin kilometre uçtu

Ukrayna’ya açtığı savaş sonrasında Avrupa ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar diplomatları derinden etkiledi.



Uçuş izleme sitesi FlightRadar verilerine göre, Yunanistan ve İspanya'dan sınır dışı edilen Rus diplomatların, ülkelerine geri dönebilmek için 15 bin kilometreden fazla yol katetmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.



Moskova'nın Yunanistan ve İspanya'dan sınır dışı edilen Rus diplomatları ülkelerine geri götürmek üzere gönderdiği uçak, birçok Avrupa ülkesinin hava sahalarına Rus uçuşlarına kapaması nedeniyle uzun yollardan geçmek zorunda kaldı.



Uluslararası araştırma şirketi Wilson Center üyesi Lucian Kim konuyla ilgili attığı tweet'te, “İspanya'dan ve ardından Yunanistan’dan sınır dışı edilen Rus diplomatları toplamak için Moskova'dan gönderilen uçak, AB'nin uçuş yasağı nedeniyle 15 bin dolambaçlı yoldan gitmek zorunda kaldı” derken, “Bu yol, Flightradar24'e göre neredeyse Singapur ve New York arasındaki dünyanın en uzun uçuşu kadar uzun” ifadelerini kullandı.



Flightradar24, "Uçuşların toplam uzunluğu 15 bin 163 kilometre, şu anki dünyanın Singapur ile New York arasındaki en uzun uçuşundan biraz daha az" ifadelerine yer verdi.



Yolculuk ilk olarak Moskova’dan İspanya’ya diplomatları almak için gidilen yol ile başlarken, uçuş Madrid’e vardıktan sonra, İspanya hava sahasından direkt bir rota izleyerek Kuzey Afrika ve Akdeniz kıyılarını geçerek Malta ve İtalyan hava sahasından kaçındı.



Libya'yı geçerek Mısır'a ulaşan uçak, Atina'ya yaklaşmak için kuzeye dönerken, Yunanistan’dan alınan diplomatlar sonrasında uçak Türkiye hava sahasına girerek, Rusya hava sahasına ulaştı.