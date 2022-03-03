Rus gizli belgeleri: Operasyon 6 Mart'ta biter

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 8. güne girilirken harekata ilişkin gizli belgeler ortaya çıktı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, belgeler Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun 810. Taktik Tugayı'ndan ele geçirildi.



Askeri harekat belgelerinin yanısıra, gizli kontrol tabloları, personel listesi ve gizli çağrı işaretleri de ele geçirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, evraklara ilişkin, "Ukrayna ile savaş için planlama belgelerinin 18 Ocak 22 Ocak'ta onaylandığı ve Ukrayna'yı ele geçirme operasyonunun 15 gün, yani 20 Şubat-6 Mart tarihleri ​​arasında süreceği alınan bilgilerden biliniyor" bilgisini verdi.

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