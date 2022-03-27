Rus medyasına Zelenski uyarısı: Yayınlamayın

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkedeki medya kuruluşlarına, bazı muhalif Rus gazetecilerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptıkları röportajı yayınlanmamaları uyarısında bulundu.



Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “yabancı ajan” olarak işlev gören bazı Rus medya kuruluşlarının Zelenski ile röportaj yaptığı belirtildi.



Röportaj yapan medya kuruluşlarının denetlenmeye başlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Roskomnadzor Rus medyasını bu röportajın yayınlanmaması konusunda uyarıyor" denildi.



Bugün Rusya’da “yabancı ajan” statüsüne alınan ve yasaklanan medya kuruluşları Meduza’nın Genel Yayın Yönetmeni İvan Kollakov, Dojd TV Genel Yayın Yönetmeni Tihon Dzyadko, ayrıca muhalif gazeteci Mihail Zıgar ve Kommersant muhabiri Vadimir Solovyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile çevrim içi röportaj yapmıştı.



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