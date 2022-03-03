Rus oligarkların megayat telaşı

Rusya'ya yönelik ağır ekonomik yaptırımın hedefindeki Rus milyarderler, milyonlarca dolarlık yatlarını kurtarmanın telaşında. Rus oligarklar, el konulmasından endişe ettikleri yatlarına güvenli liman aramaya başladı.

Rus milyarderler, dünyanın en büyük ve pahalı yatlarına sahip, bu megayatları saklamak da kolay değil. Rus milyarderlerin yatları, gemi trafik sisteminden takip ediliyor.

Yatların önemli bölümü Hint Okyanusu'nde ve başkaları da bu bölgeye hareket halinde. VesselFinder.com sitesinden de yatların hareketleri takip ediliyor.

Şu an Maldivler'deki en büyük 4 yat Ruslara ait. Bu ülkenin ABD ile suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor.

Ocean Victory adlı megayat Dubai'de görülüyor. (Ekran görüntüsü: VesselFinder.com)

Bölgedeki en büyük gemi, Victor Rashinkov'a ait 140 metrelik "Ocean Victory" ve Oleg Deripaska'ya ait bir başka 111 metrelik "Clio" ve Alexi Mordashov'a ait 142 metrelik "Nord" .



Andrey Kostin'in "Sea Rhapsody"sinin, Rusya'nın 21 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden önce olan 18 Şubat'ta Türkiye'den ayrıldıktan sonra Seyşeller'e gittiği bildiriliyor. Yat Süveyş kanalından geçerken görüntülendi.

Sea Rhapsody adlı yat Süveyş kanalından geçerken görüntülendi.(Ekran görüntüsü: VesselFinder.com)

Küresel megayat filosunun yüzde 7 ila 10'unun Ruslara ait olduğu tahmin ediliyor.

Gemi takip verilerine göre, Çarşamba günü Oleg Deripaska ve Alexander Abramov'a ait iki teknesi Male yakınlarındaki sulara girdi. Net malvarlığı 25 milyar doları aşan Vladimir Potanin'e ait bir yat da dahil olmak üzere, Rus oligarklarına ait üç yatın daha bu ada ülkesinin sularında seyrederken görüldüğünü bildirdi.

Rus milyarder Andrei Skoch'un milyonlarca dolarlık yatı.

ALMANYA EL KOYDU

Almanya'nın, hafta içinde Rus milyarder Alisher Usmanov'un mega yatına el koyduğu belirtildi. Tam teyit edilemeyen bu bilgiye göre, Usmanov'un yatı bakım için Hamburd'da bulunuyordu ve muhtemelen bu nedenle kaçamadı. Bu yat, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısının başlamasından bu yana ele geçirilen ilk yat oldu.



Alman gemi yapımcısı Lürssen'e göre, 15.917 ton ağırlığındaki Dilbar isimli yat gros ton olarak dünyanın en büyük motoryatı. Usmanov, yatı tahminen 600 milyon dolara satın aldı ve inşaası 52 ay sürdü. Özbekistan doğumlu olan Usmanov, Putin'e olan sevgisini sürekli dile getiriyordu.

Oligarklara ait 32 megayatın bulunduğu yer böyle saptandı. Koyu noktalar 4'den fazla, kırmızı noktalar 3'den fazla, sarı noktalar ise 1 yatın bulunduğu yeri gösteriyor. (Kaynak: Forbes)

UÇAKLARA DA EL KONULACAK

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin bugüne kadar aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus oligarkların bulunduğu birçok kişiye yaptırım kararı aldığını anımsatarak "ABD Adalet Bakanlığı, bünyesinde kurulan yeni görev gücü ile Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracak ve bunlara el koyacak." dedi.