Rus ordusunu Ukrayna'da bekleyen büyük tehlike: Dondurucu soğuklar ve çamur mevsimi

Rusya'nın Ukrayna saldırısında iki hafta geride kaldı. Son üç gündür çatışmalar yerini tahliyelere bırakmış durumda.

Bir yandan heyetler arası barış görüşmeleri devam ederken yarın Antalya'da önemli bir zirve gerçekleşecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları bir araya gelecek.

ABD merkezli uydu şirketi Maxar, Kiev'in kuzeyindeki kilometrelerce uzunluktaki Rus askeri konvoyunun fotoğraflarını günler önce dünyayla paylaşmıştı. Ancak Kiev'in kapısına dayanan bu ağır zırhlı araçlar sonrasında pek ilerleme kaydedemedi.

Rus zırhlılarının bulunduğu bölgelerde soğuk havaların etkisi

DAHA DA ZORLAŞACAK

Askeri uzmanlara göre Rus ordusunun ilerleyişi önümüzdeki günlerde daha da zorlaşacak. Üstelik bunun için Ukrayna ordusunun hiçbir şey yapmasına gerek yok. Daha önce Napolyon Bonapart ve Adolf Hitler'i durduran Ukrayna'nın sert iklim koşulları Vladimir Putin'e de engel çıkartabilir.

SICAKLIK -20 DERECE

Ülkenin kuzeyinde soğuk hava dalgasının etkisi görülüyor. Rus tanklarının bulunduğu bölgede sıcaklığın -20 dereceye düşmesi bekleniyor.

Rus birlikleri başkent Kiev'e birçok noktadan ilerliyor.

TANKLAR BUZ DOLABINA DÖNECEK

Ukrayna ordusuna da danışmanlık da yapan Baltık Güvenlik Vakfı'ndan askeri uzman Glen Grant'a göre soğuk hava çalışmayan tankları buzdolabı kadar soğuk hale getirecek. Bu soğukluk askerlerin morallerini bozacak ve ilerleme daha da zorlaşacak. İngiltere Savunma Bakanlığı da konvoyun durmasının sebepleri arasında mekanik problemlerin olduğunu söylemişti.

Çamura saplanmış Rus tankları, fotoğraftaki ağaç kütükleri tankları çamurdan kurtarmak için kullanılıyor.

İKİNCİ TEHLİKE: GENERAL ÇAMUR

Askeri uzmanlara göre havaların ısınması Rusların işini kolaylaştırmayacak. Uzun süredir donmuş durumdaki Ukrayna stepleri sıcak havalarla beraber çamura dönüşecek. Yöre halkı yılın bu dönemlerini anlatmak için kullandığı bir kelime bile var: Rasputitsa (Çamur mevsimi).

Kelime yağmur ve eriyen kardan dolayı ortaya çıkan çamurlu koşulları anlatıyor. Ukrayna'da ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kere rasputitsa dönemi yaşanıyor. Bu dönem 1812'de Moskova'ya giden Fransız ordusunu 1940'larda ise Nazi ordusunun başına bela oldu. Nitekim bazı tarihçiler Rasputitsa'yı ordu durdurma kabiliyetinden dolayı General Çamur olarak da adlandırıyor.



Açıklıktaki tanklar ve diğer askeri araçlar kolay hedefe dönüşüyor

Martın ortasından itibaren başlayacak olan çamur mevsiminin üç / dört hafta süreceği belirtiliyor.

Çamura saplanmak istemeyen Rus ordusu anayollara bağlı kalmak zorunda. Bu da onları saldırılara açık hale getiriyor. Geniş asfalt yollarında tanklar hem havadan hem karadan kolay hedefe dönüşüyor. Batı ülkeleri Ukranya ordusuna çok sayıda anti-tank Javelin füzesi ve karadan havaya savunma yapan Stinger yardımı yapıyor. Bu silahlar Rus zırhlılarını hedef alıyor.