Rus ordusunun son uydu görüntüleri

Rus ordusu Kiev'e doğru ilerlemeyedevam ediyor. Özel teknoloji şirketi Maxar, ordunun son uydu görüntülerini paylaştı.

Haberler - NTV Haber 12.03.2022 - 13:47 | Son Güncelleme : 12.03.2022 - 14:30

Rus ordusunun son uydu görüntüleri

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Amerikan merkezli özel teknoloji şirketi Maxar, Rus ordusunun Kiev'e doğru ilerleyişine ilişkin yeni uydu görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre, Kiev'e doğru ilerlemekte olan Rus zırhlıları başkent yakınında konuşlandı.

Rus kuvvetlerinin başkente yakın yerleşim yerlerine saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Uydu fotoğraflarında, Kiev'in kuzeybatısında kalan Hostomel'e bağlı Moskun kasabasında, binaların hasar aldığı ve bombardıman nedeniyle çukurların oluştuğu görüldü.

Başkentten ayrılmaya çalışan siviller de uydu görüntülerine yansıdı. Antonov Havalimanı'ndan dumanların yükselmeye devam ettiği ifade edildi.

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