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Rusya, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı, vizeyle ilgili tedbirlerin alınması konusunda karar imzaladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 16:41

Rusya, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı

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Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Rusya, AB ülkelerinin yanı sıra Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ile vize alımını kolaylaştıran anlaşmaların bazı maddelerini askıya aldı.

Söz konusu karar, AB ülkelerinden Rusya'ya gelen resmi temsilciler ile gazeteciler için geçerli olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 40. gününde devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 40. gününde devam ediyor.

Diplomatik pasaport sahibi olanların Rusya'ya vizesiz seyahat etmeleri de yasaklanacak.

Ayrıca, Putin, imzaladığı kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığına, "düşmanca eylemlerde bulunan" yabancı uyruklu ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişlerini sınırlandırması talimatını verdi.

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