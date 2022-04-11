Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Barış görüşmeleri için Ukrayna'daki operasyonları durdurmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere devam etmemek için bir neden görmediğini söyledi. Bununla birlikte, Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu barış görüşmeleri için durdurmayacağını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 11.04.2022 - 15:32 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 16:06

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Barış görüşmeleri için Ukrayna'daki operasyonları durdurmayacağız

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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini belirterek, Batılı ülkeleri Rus birliklerinin savaş suçu iddialarını ortaya atarak, müzakereleri raydan çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere devam etmemek için bir neden görmediğini, ancak Moskova'nın askeri operasyonunu durdurmayacağında ısrar ettiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana 7 müzakere gerçekleşti. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana 7 müzakere gerçekleşti.

"MOSKOVA'NIN POZİSYONU DEĞİŞTİ"

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında Şubat ayı sonlarında yapılan ilk tur müzakereler sırasında askeri harekatın askıya alınması talimatını verdiğini, ancak Moskova'nın pozisyonun o zamandan beri değiştiğini açıkladı.

Lavrov, “Ukraynalıların karşılık vermeyi planlamadığına ikna olduktan sonra, diğer müzakere turlarının gerçekleştirilmesi için karar vermiştik. Ancak, şu anki durumda nihai bir anlaşmaya kadar Ulrayna’daki operasyonlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Rusya, güney komşusunun askeri yeteneklerini azaltmak ve tehlikeli milliyetçiler olarak adlandırdığı insanların kökünü kazımak için özel bir operasyon dediği 24 Şubat'ta Ukrayna'ya on binlerce asker gönderdi.

Diğer taraftan, Lavrov geçen hafta Kiev'i Moskova'ya tarafların daha önce vardığı anlaşmalardan sapan "kabul edilemez" bir barış anlaşması taslağı sunmakla suçlamıştı. 

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