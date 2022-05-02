Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna operasyonlarının 9 Mayıs Zafer Bayramı hedefi yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarının yanı sıra Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan ambargolara dair İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlama hedefinde bulunduğu ve Rusya’nın gövde gösterisi yapacağına yönelik iddialara cevap veren Lavrov, "Askerlerimiz eylemlerini Zafer Günü dahil herhangi bir tarihe göre yapay bir biçimde ayarlamayacaklar. Biz, 9 Mayıs’taki Zafer Bayramı’nı her zamanki gibi büyük bir ciddiyetle kutlayacağız. Bizim için önemli olan sivil ve askeri riskleri en aza indirmek” diye konuştu.



ZELENSKİ’YE AZOVSTAL ÇAĞRISI YAPTI

Rusya’nın Ukrayna operasyonlarındaki en kritik şehir olan Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasına sığınan Ukrayna askerleri ve sivillerin durumu hakkında da konuşan Lavrov, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den sivillerin her birinin serbest bırakılması ve direnişin sonlandırılması emrini vermesini talep ediyoruz. Hedefimiz, Ukrayna’da rejim değişikliği yapılmasını içermiyor. Bu, ABD’nin uzmanlık alanı olan bir konu” dedi.

Ukrayna’nın Tochka-U roket sistemleri ile Donbass bölgesindeki bazı kentleri vurduğunu iddia eden Lavrov, “Dürüst olmak gerekirse Tochka-U roketleriyle Donbass bölgesinin merkezine, Herson kentine ve Kramatorsk kentindeki tren garına saldırılar gerçekleştirildi. Açıkça görülüyor ki buradaki amaç, sivil halkı terörize etmek ve bu bölgede yaşayan insanların kendi kaderlerini belirleme hakkına dair muhtemel girişimleri önlemektir” ifadelerini kullandı.

“PUTİN’İN SAĞLIK DURUMUNU GUTERRES’E SORUN”

﻿Özellikle Batı medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberlere de değinen Lavrov, Putin’in son dönemlerde birçok ülke lideriyle temas halinde olduğunu ve en son Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü hatırlatarak, “Bunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil olmak üzere Vladimir Putin’in temas halinde olduğu ülke liderlerine sorun” diyerek Putin’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ima etti.

