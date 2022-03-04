Rusya, Facebook'a erişimi yasakladı

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook’a erişim yasaklandı.



Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.



Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ŞİRKETLER DE RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULUYOR

Ukrayna işgalini başlatan Rusya'ya yaptırım uygulayan tek şirket Facebook değil. Google da Rus kanallarının Youtube hesaplarını erişime kapattığını duyurmuştu.

Ayrıca hem Facebook hem Google, bu kanalların para kazanmasını engellemişti.

Microsoft, Apple, Netflix, Daimler (Mercedes Benz), Jaguar Land Rover, H&M, Airbnb ve Burberry gibi firmalar da Rusya'yı terkeden şirketler arasında yer aldı.

Ekonomisinin temelini doğalgaz, petrol ve petrokimya ürünlerinin oluşturduğu Rusya'ya bu alanda çalışan şirketlerden de yaptırım gelmişti. BP, Shell, ExxonMobil ve Equinor gibi dev şirketler Rusya yatırımlarını durduracaklarını açıklamıştı.