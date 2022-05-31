Rusya, Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi

Haberler - Anadolu Ajansı 31.05.2022 - 10:39

Rusya, Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatını durdurdu

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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Hollandalı doğalgaz şirketi GasTerra'nın, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadığı belirtildi.

Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan 'ya gaz sevkiyatının bugün tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

GasTerra'dan dün yapılan açıklamada, Gazprom tarafından, 31 Mayıs ve mevcut kontrat tarihinin bittiği 1 Ekim arasında tedarikin durdurulmasının 2 milyar metreküplük doğalgazın alınmayacağı anlamına geldiği ifade edilmişti.

Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya'ya doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

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