Rusya, tahıl ve şeker ihracatını yasakladı

Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatının geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 01:00

Rusya, tahıl ve şeker ihracatını yasakladı

, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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