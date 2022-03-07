Rusya-Ukrayna arasında 3. tur görüşmeleri başladı (Kremlin şartlarını sıraladı)

Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Ukrayna heyeti üçüncü tur görüşmeler için Pazartesi günü Belarus'a geldi.

Devam eden ihtilafı çözmeyi amaçlayan görüşmeler, Brest kentinin kuzeyinde yer alan Polonya-Belarus sınırına yakın Belavezhskaya Pushcha Ulusal Parkı'nda yapılıyor.



Bununla birlikte, üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Rusya'nın kuşatma altındaki Ukrayna şehirlerinden Rusya ve Belarus'a sivilleri tahliye etme önerisini reddetti. Rusya, Kiev'den ve banliyölerinden kaçan siviller için tek seçeneğin Belarus'taki Gomel kentine gitmek olduğunu açıklamıştı.



Diğer taraftan, Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.



Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

KREMLİN ŞARTLARINI AÇIKLADI

Görüşmelere saatler kala Kremlin barış için şartlarını açıklamıştı. Rus tarafının talepleri ise şöyle:



Ukrayna' Kırım'ı Rus toprağı, Donetsk ve Luhansk'ı ise bağımsız devlet olarak tanımak zorunda.



Rusya'nın saldırılarının ardından 1,5 milyondan fazla Ukraynalı, komşu ülkelere sığındı.

Ukrayna Anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloka girme iddialarını reddetmeli.



Rusya, Ukrayna'ya koşulları sağlaması halinde operasyonların derhal durdurulacağını bildirdi.