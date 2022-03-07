Rusya-Ukrayna arasında 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak: Saati belli oldu (Kremlin şartlarını sıraladı)

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 12. gününe girerken, 3. tur müzakere bugün yapılacak. Rus heyetinin görüşme bölgesine vardığı ve görüşmenin 17.00'de  başlayacağı bildirildi. Kremlin barış için üç şartını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 07.03.2022 - 05:11 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 14:59

Rusya-Ukrayna arasında 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak: Saati belli oldu (Kremlin şartlarını sıraladı)

İlişkili Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya'daki Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasındaki üçlü zirvenin tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya'daki Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasındaki üçlü zirvenin tarihi belli oldu

Rusya-Ukrayna savaşının 12. günü... Rusya'dan 4 kentte ateşkes açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşının 12. günü... Rusya'dan 4 kentte ateşkes açıklaması

ve heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturacak.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti. 

SAATİ BELLİ OLDU

Rusya'dan görüşmeye ilişkin yeni açıklamalar geldi. Moskova'dan görüşmeyi yapacak heyetin Belarus'un Brest kentine vardığı aktarıldı. 

Ukrayna heyeti görüşmelerin 17'de başlayacağını duyurdu.

KREMLİN ŞARTLARINI AÇIKLADI

Görüşmelere saatler kala Kremlin barış için şartlarını açıkladı. Rus tarafının talepleri ise şöyle:

Ukrayna' Kırım'ı Rus toprağı, Donetsk ve Luhansk'ı ise bağımsız devlet olarak tanımak zorunda. 

Ukrayna Anayası değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girme iddialarını reddetmeli. 

Rusya, Ukrayna'ya koşulları sağlaması halinde operasyonların derhal durdurulacağını bildirdi. 

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...