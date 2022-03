Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde: Ruslar Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda dün gece yangın çıktı. Santralin bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü ancak tehlike geçmiş değil. Reuters, sabah saatlerinde santralin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Çatışmalar, santralin kontrolünde de sorun yaratıyor. Dün gece yaşanan çatışmalar sırasında itfaiyeciler söndürme işlemine başlayamamıştı. Ancak ilerleyen saatlerde itfaiye müdahale etmeye başlamıştı ve karmaşanın ardından yangın kontrol altına alınabilmişti.

HASAR RİSK YARATMADI

Ukrayna tarafından son gelen bilgiler de yangının kontrol altına alındığı yönünde.

Avrupa'nın en büyük santrali Sinop üzerinden yapılan ölçüme göre Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta. Patlaması sonucu serpintisi Türkiye'ye ulaşan Ukrayna topraklarındaki Çernobil ise 1100 kilometre uzaklıktaydı. Bu mesafeye rağmen Türkiye nükleer serpintiden etkilenmişti.

Yangının ardından yapılan ölçümler Zaporijya Nükleer Santralinde radyasyon seviyesinin normal olduğunu gösteriyor.

Ukrayna nükleer enerji kurumu, 1 numaralı reaktörde güvenlik riski yaratmayan hasar olduğunu, tesisteki diğer ünitelerde sorun olmadığını açıkladı. Bir kriz ekibi santrali sürekli kontrol etmeye başladı.

Zaporijya Nükleer Santrali, Sinop'a 677 kilometre uzaklıkta bulunuyor. (Ekran görüntüsü Google Map)

ZELENSKİ: AVRUPA'NIN SONU OLUR



Zelenski, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.



Santralin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar” ifadelerini kullandı.



Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenski, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

UKRAYNA DUYURDU: 9 BİN 166 RUS ASKERİ ÖLDÜ



Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 9 bin 166 asker kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 9 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.



Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.



Rus güçlerinin ayrıca 50 roketatar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklyarında ele geçirdiği alanlar

Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenski, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin" diye konuştu.



ZAPORIJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE YANGIN



Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açtığını söyledi. Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun ateşi derhal durdurması ve itfaiyecilerin güvenliğinin sağlaması gerektiğini ifade etti.

"PATLAMA YAŞANIRSA ÇERNOBİL'DEN ON KAT BÜYÜK OLUR"



Bakan, nükleer santralde bir patlama olması halinde Çernobil'deki patlamadan on kat daha büyük olacağını belirtti.



Ukrayna Acil Durum Servisi Nükleer Santraldeki yangının eğitim binasında çıktığını söyledi.



Ateş altındaki santralin sözcüsü 6 reaktörden birinin isabet aldığını belirtti. Sözcü, reaktörün tadilatta ve kullanılmadığını ancak içerisinde nükleer yakıt olduğunu açıkladı.



Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'dan ayrılan mültecilerin gittikleri ülkeler

BİDEN VE ZELENSKİ GÖRÜŞTÜ



Santral yangınının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi aldı.



Biden, Rusya'ya nükleer santral çevresindeki askeri faaliyetlerini durdurarak itfaiye güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminin sağlanması için çağrı yaptı.



Ayrıca Biden, ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlikten Sorumlu Müşaviri ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı ile de nükleer santrale ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"RADYASYON SEVİYESİ NORMAL SEYRİNDE"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ



Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.



Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.



Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.