Rusya-Ukrayna savaşında 13. gün: Rusya'dan sivillerin tahliyesi için 5 kentte ateşkes kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde.



Rusya ile Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği müzakerelerin üçüncü turundan da kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Dördüncü turun yakında yine Belarus'ta yapılacağı belirtildi. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

5 KENTTE GEÇİCİ ATEŞKES



Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.



ZELENSKİ: KİEV'DEYİM, SAKLANMIYORUM, KORKMUYORUM



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, "Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum" dedi.



Ukrayna lideri, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, "Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle" dedi.



"MÜZAKERELERDE ISRARCIYIZ"



Zelenski, Rusya'nın "insani koridor" açma sözünü yerine getirmediğini ve sadece medyanın çekim yapması için belirli bir yeri açtığını öne sürerek, "Belarus'ta görüşmelerin 3. turu yapıldı. Bunun üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz. Bu nedenle de konuşacağız. İnsanlarımıza 'barış böyle gelir' diyecek bir yol bulana kadar müzakerelerde ısrarcıyız" diye konuştu.

PUTİN: UKRAYNA'DA PROFESYONEL ASKERLER GÖREV YAPIYOR



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri eylemlerde zorunlu askerlik yapanların yer almadığını belirterek, "Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak" dedi.



Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine değinen Putin, şunları kaydetti:



"Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor. Onların Rus halkı için güvenlik ve barışı güvenilir şekilde sağlayacağından eminim."