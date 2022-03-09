Rusya-Ukrayna savaşında 14. gün: Rusya tekrar geçici ateşkes ilan etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 14. gününe girdi. Sabah saatlerinde Ukrayna başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.



RUSYA TEKRAR GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETTİ



Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.



Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır" denildi.

Ukrayna'nın Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu.



Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

ZELENSKİ: SAVAŞ BİTMELİ, MÜZAKERE MASASINA OTURMALIYIZ



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın bitmesi ve müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti.



Zelenski, yayınladığı video mesajda, "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için” dedi.



Zelenski, Rusya’nın insani koridorlara ateş ettiğini ve engellediğini kaydederek, açılan ilk insani koridorun yapılması gerekenlerin sadece yüzde biri olduğunu ifade etti.



BM: UKRAYNA'DA EN AZ 474 SİVİL ÖLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 7 Mart gece yarısına kadar 474 sivilin öldüğü, 861 sivilin yaralandığı belirtildi.



Açıklamada ölenlerin 17'sinin, yaralananların ise 30'unun çocuk olduğu aktarıldı.

Özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiği vurgulanan açıklamada, ayrıca pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıldığı bilgisine yer verildi.



Ukraynalı yetkililer ise ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.