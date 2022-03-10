Rusya-Ukrayna savaşında 15. gün... Zelenski: 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 15. gününe girdi.



ZELENSKİ: 6 KORİDOR OLUŞTURULACAK



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi.



Zelenski, Telegram kanalından yayınladığı görüntüde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.



Ukrayna'da sivillerin tahliye sürecine değinen Zelenski, şunları kaydetti:



"Başkent Kiev bölgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yardım koridorunu organize edebildik. 35 bine yakın insan kurtarıldı. Yarın devam edeceğiz. 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz. Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden de insanları çıkaracağız."

SİVİLLERİN SİLAH KULLANIMINA ONAY



Zelenski ayırca, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.



Yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.



Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayanları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.



Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, savaşın başlamasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.

RUS GÜÇLERİ KİEV'İ ELE GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR



Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rus silahlı kuvvetlerinin başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyuruldu.



Yapılan açıklamada, “Elde edilen bilgilere göre, Ruslar Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor" denildi.



Bununla birlikte, bu haftanın başlarında, Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, şehir savunma önlemlerini artırırken halkı evlerinde veya barınaklarda kalmaya çağırdı ve Kiev dışında yoğun çatışmaların sürdüğünü açıkladı.



Klitschko, "Kiev belediyesi güvenilir şehir hizmetleri sağlamak için her şeyi yapıyor. Stoklanan gıda,, temel ihtiyaç maddeleri ve ilaçları en savunmasız durumdaki insanlara dağıtıyoruz” dedi.

RUSYA: 2 BİN 814 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 139 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, S-125 ve 84 radar istasyonunun yanı sıra 974 tank ve çeşitli zırhlı araç, 104 çok namlulu roketatar, 359 obüs ve havan topu, 727 özel askeri araç ve 97 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

