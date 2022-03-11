Rusya-Ukrayna savaşında 15. gün: Rus kuvvetleri Kiev’in 15 kilometre yakınına kadar geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 15. gün sona ermek üzere...

Kiev'in kuzeybatısında çatışmalar sürerken Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol, Rus ordusu tarafından kuşatıldı ve yoğun bombardımana tutuluyor. Güney bölgelerde ilerleme kaydeden Rus ordusunun, kuzey ve doğu bölgelerde aynı başarıyı gösteremediği yorumları yapılıyor.

Kiev'i hızlı bir şekilde kontrolü altına alamayan Rus ordusunun daha yıkıcı saldırılar düzenleyerek taktik değiştirdiği belirtiliyor.



ABD: RUS ORDUSU KİEV'İN 15 KM YAKININA YAKLAŞTI



ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Belarus’tan Ukrayna topraklarına giren ve başkent Kiev’in kuzeyinde çeşitli nedenlerle yavaşlayan Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.



Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, "Kiev’in kuzeydoğusundan yaklaşan Rus kuvvetlerin ilerleyebildiklerini değerlendiriyoruz. Halen Gostomel yakınlarındalar ancak Kiev’e 5 kilometre daha yaklaştılar” dedi.



Yetkili, söz konusu kuvvetlerin Kiev’e yakınlığına ilişkin bir soruya ise "yaklaşık 15 kilometre kadar" uzakta oldukları yanıtı verdi.



Rus ordusunun doğudan da Kiev’e doğru iki paralel koldan ilerlediğini ve kentin 40 kilometre doğusuna geldiğini anlatan yetkili, Rus birliklerinin Çernihiv’i tamamen çevrelediğini dile getirdi.

"MARİUPOL'DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR"



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı.



Vereşuk, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna kentlerinde oluşturulan insani yardım koridorlarından son 2 günde gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili bilgi verdi.



Sumi bölgesinde Poltava yönünde 60 bin sivilin tahliye edildiğini bildiren Vereşuk, İzyum'dan yaklaşık 3 bin sivilin güvenli bölgelere ulaştırıldığını kaydetti.



Vereşuk, Buca, Gostomel ve İrpen ile Kiev'e bağlı diğer şehirlerden yaklaşık 20 bin sivilin tahliye edildiğini belirterek, "Mariupol'da insani felaket yaşanıyor. Oradan sivilleri çıkarmamıza izin verilmiyor. Volnovaha'da da durum aynı" dedi.



Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ise büyük çoğunluğu cephe hattından uzak olmak üzere 400 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.



UKRAYNA'DA YAKLAŞIK 3 BİN ASKERİ TESİS İMHA EDİLDİ



Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 3 bine yaklaştığını açıkladı.



Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.



Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, 8 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını söyledi.



Ukrayna ordusuna ait 98 uçak ve 110 insansız hava aracının (İHA) yanı sıra 144 hava savunma füze sistemi, 88 radar istasyonu, 1007 tank ve çeşitli zırhlı araç, 109 çok namlulu roketatar, 374 obüs ve havan topu ve 793 özel askeri aracın yok edildiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da saldırılar sonucunda 2 bin 998 askeri altyapı tesisi imha edildi" dedi.



RUSYA: SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN HER SABAH KORİDOR AÇILACAK



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sivillerin Rusya'ya tahliyesi için her gün sabah 10.00'dan itibaren insani koridor açılacağını açıkladı.



ÇERNOBİL'DEKİ ENERJİ HATLARININ TAMİRİ İÇİN UKRAYNA'YA İZİN



Bakanlık ayrıca Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki enerji hatlarının tamiri için Ukraynalı ekibe bölgeye giriş izni verildiğini duyurdu.



ULUSLARARASI ATOM ENERJİ AJANSI: ENDİŞELERİMİZ ARTIYOR



Uluslararı Atom Enerisi Ajansı'ndan yapılan açıklmada ise Çernobil ve Zaporijya tesisleriyle iletişimin zayıfladığı belirtilerek, "Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği konusunda endişelerimiz artıyor" denildi.

Mariupol'deki çocuk hastanesine bombalı saldırı düzenlendi.

"UKRAYNA'DA DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİNE SALDIRI DÜZENLEMEDİK"

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki doğum ve çocuk hastanesine hava saldırısı düzenlediğini yalanlayan Konaşenkov, bunun Ukrayna tarafınca "kurgulanmış provokasyon" olduğunu iddia etti.



Söz konusu hastanenin, karargaha çevrildiğini savunan Konaşenkov, Mariupol'deki hastanenin şubat sonu itibarıyla çalışmadığını ifade etti.



ZELENSKİ: MARUPOL'DEKİ SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLDÜ



Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Mariupol'deki hastaneye yönelik hava saldırısında 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını bildirdi.



Zelenskiy, Rusya'da olayla ilgili "yalan propaganda" yapıldığını belirtti.



Rusya son olarak, Ukrayna'nın Mariupol'de çocuk hastanesinin bombalanmasına yönelik iddialarının yalan haber olduğunu bildirdi.

SİVİLLERİN SİLAH KULLANIMINA ONAY



Zelenski ayırca, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.



Yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.



Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayanları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.



Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, savaşın başlamasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.

Çeşitli sektörlerin lider şirketleri, Rusya'dan çekilme kararı aldı.

RUS GÜÇLERİ KİEV'İ ELE GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR



Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rus silahlı kuvvetlerinin başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyuruldu.



Yapılan açıklamada, “Elde edilen bilgilere göre, Ruslar Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor" denildi.



Bununla birlikte, bu haftanın başlarında, Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, şehir savunma önlemlerini artırırken halkı evlerinde veya barınaklarda kalmaya çağırdı ve Kiev dışında yoğun çatışmaların sürdüğünü açıkladı.



Klitschko, "Kiev belediyesi güvenilir şehir hizmetleri sağlamak için her şeyi yapıyor. Stoklanan gıda,, temel ihtiyaç maddeleri ve ilaçları en savunmasız durumdaki insanlara dağıtıyoruz” dedi.