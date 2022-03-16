Rusya-Ukrayna savaşında 21. gün... Ukrayna'dan müzakere açıklaması

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 21. günde de devam ediyor.

Son olarak, Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya ile müzakereler çok zorlu. Ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" denildi.





Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter'den yaptığı açıklamada, müzakerelerin 16 Mart'ta devam edeceğini duyurdu. HABERE GİT



Podolyak, "Temel çelişkiler var ancak kesinlikle uzlaşmaya yer var. Molalar esnasında alt gruplar halinde çalışmalar devam edecektir" dedi.

RUSYA: HERSON TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı Rus güçlerinin Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.

ZELENSKİ: YAPTIRIMLAR SAVAŞIN SONUNU GETİREMEDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırıları nedeniyle 97 çocuğun öldüğünü söyledi. Zelenski, ayrıca, "Ukrayna, NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anlıyor" açıklamasını yaptı.



Kanada Parlamentosuna konuşan Zelenski, "Maalesef yaptırımlar savaşın sonunu getiremedi" diye konuştu.



"HER SAVAŞ BİR ANLAŞMAYLA BİTER"



Zelenski, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı açıklamada ise, "Hepimiz barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz" dedi.



Savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve Rus saldırılarının durması için müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken Zelenski, herkesi diyalogdan çıkan sonuçları sabırla beklemeye davet ederek, "Bu önemli. Zor ama önemli. Çünkü her savaş bir anlaşmayla biter. Toplantılar devam ediyor" diye konuştu.

RUS HALKINA SESLENDİ



Konuşmasında Rus halkına da hitap eden Zelenski, Rus iş insanlarını ve vatandaşları savaşa karşı çıkmaya çağırarak, Rusya'nın bu savaştan büyük utanç ve yoksullukla çıkacağını dile getirdi. HABERE GİT

"RUS ORDUSU GÜCÜNÜN YÜZDE 40'INI KAYBETTİ"



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna topraklarına giren Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini iddia etti.



Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

BİR GAZETECİ DAHA SAVAŞ KURBANI

Rusya'nın saldırılarında gazeteciler de hedef olmaya devam ediyor



ABD'li gazeteci Brent Renaud'nun ardından, Amerikan Fox News kanalı için kameramanlık yapan Pierre Zakrzewski de Kiev'in dışındaki Horenka bölgesinde öldürüldü