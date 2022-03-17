Rusya-Ukrayna savaşında 22. gün... Rusya, Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 22. günde de devam ediyor.

RUSYA: UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna ile görüşmeler sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile olan görüşmelerin video konferans aracılığıyla sürdüğünü açıkladı. Görüşmelerde, askeri, siyasi ve insani konuların görüşüldüğü aktarıldı.

Ukrayna, dokuz "insani koridor" aracılığıyla sivilleri tahliye etmeyi umduğunu açıkladı.



Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, ağır hasar gören liman kenti Mariupol dahil olmak üzere 9 şehirde insani koridor açılacağını duyurdu.



SİVİLLERİN SAKLANDIĞI TİYATRO VURULDU



Rus uçaklarının Ukrayna’nın Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığı bildirildi.



Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Rus uçaklarının yüzlerce sivilin saklandığı Mariupol Dram Tiyatrosu’na bombardıman yaptığı kaydedilirken, saldırıda ölenlerin sayısının henüz tespit edilemediği vurgulandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da twitter hesabından Rus saldırısını savaş suçu olarak niteledi. Tiyatro binasının fotoğraflarını paylaştı.

Uydu fotoğraflarında binanın bahçesinde 'Çocuklar' yazdğı görülüyor.

Hafta başında kaydedilen uydu fotoğraflarında, binanın çevresinde büyük harflerle Rusça "ÇOCUKLAR" yazısı dikkat çekiyordu.

SALDIRININ ARDINDAN MARİUPOL BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Mariupol Belediye Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Tiyatro saldırısnın ardından sığınak ayakta kaldı. Hayatta kalanlar var. Ancak, henüz yaralı ya da ölü sayısını bilmiyoruz" denildi.

RUSYA'DAN YALANLAMA: UKRAYNALI GÜÇLERİN PROVOKASYONU

Rusya Savunma Bakanlığı ise sivillerin bulunduğu tiyatro binasını bombaladıklarına ilişkin haberleri yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukraynalı silahlı güçlerin mayınlanmış tiyatro binasını bombalayarak provokasyon gerçekleştirdiğini savundu.

BMGK TOPLANTIYA ÇAĞRILDI



İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BMGK'yi Ukrayna için toplantıya çağırdı. Çağrıya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği ve sivilleri hedef aldığı savunuldu. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZELENSKİ MÜZAKERELERDEKİ ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ