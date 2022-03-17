Rusya-Ukrayna savaşında 22. gün... Ukrayna: Rus uçakları sivillerin saklandığı tiyatro binasını bombaladı

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 22. günde de devam ediyor.



Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor. Yoğun bombardımanın sürdüğü Harkov'da Rusların vurduğu binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları sürerken bir saldırı daha gerçekleşti.



Rus kuvvetlerinin, Kiev'in banliyölerinde özellikle kuzeybatıdaki Bucha kasabası ve batıdaki Jitomir'e giden otoyol çevresinde çatışmaları yoğunlaştırdığı bildirildi.



Harkov bölgesinde işgalin başından bu yana en az 500 sivilin öldüğü bildirildi.

SİVİLLERİN SAKLANDIĞI TİYATRO VURULDU

Rus uçaklarının Ukrayna’nın Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığı bildirildi.



Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Rus uçaklarının yüzlerce sivilin saklandığı Mariupol Dram Tiyatrosu’na bombardıman yaptığı kaydedilirken, saldırıda ölenlerin sayısının henüz tespit edilemediği vurgulandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da twitter hesabından Rus saldırısını savaş suçu olarak niteledi. Tiyatro binasının fotoğraflarını paylaştı.

Uydu fotoğraflarında binanın bahçesinde 'Çocuklar' yazdğı görülüyor.

Hafta başında kaydedilen uydu fotoğraflarında, binanın çevresinde büyük harflerle Rusça "ÇOCUKLAR" yazısı dikkat çekiyordu.

RUSYA'DAN YALANLAMA: UKRAYNALI GÜÇLERİN PROVOKASYONU



Rusya Savunma Bakanlığı ise sivillerin bulunduğu tiyatro binasını bombaladıklarına ilişkin haberleri yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukraynalı silahlı güçlerin mayınlanmış tiyatro binasını bombalayarak provokasyon gerçekleştirdiğini savundu.

BMGK TOPLANTIYA ÇAĞRILDI



İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BMGK'yi Ukrayna için toplantıya çağırdı. Çağrıya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği ve sivilleri hedef aldığı savunuldu. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZELENSKİ MÜZAKERELERDEKİ ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ