Rusya-Ukrayna savaşında 27. gün... Kremlin'den Putin-Zelenski görüşmesi açıklaması

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.



Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına gelirken havadan bombardıman ise sürüyor.

ZELENSKİ: UZLAŞILACAK KONULAR UKRAYNA HALKINA SORULMALI



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile ateşkes anlaşması için uzlaşılacak konuların Ukrayna halkı tarafından referandumla onaylanması gerektiğini söyledi.



Zelenski, "Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak" dedi. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

UKRAYNA: SON 24 SAATTE 8 BİNİ AŞKIN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, 21 Mart’ta sivillerin tahliyesi için onaylanan 8 insani yardım koridorundan 7’sinin çalıştığını söyledi.



Son 24 saatte çeşitli zorluklara rağmen 8 bin 57 kişiyi güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini aktaran Vereşuk, “Mariupol’dan 3 bin 7 sivil Zaporojiya kentine çıkarıldı. Kiev bölgesindeki köylerden de 4 bin 370 kişi tahliye edildi.” dedi.

PENTAGON: RUSYA 1100'DEN FAZLA FÜZE FIRLATTI



ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu ancak Karadeniz’in kuzeyinde Rus savaş gemilerinde hareketlilik gördüklerini açıkladı.



Rusya’nın kara harekatında ilerleyişin büyük ölçüde durduğunu belirten yetkili, Rus güçlerin geçen haftadan beri Kiev’in 15 kilometre kuzeyinde ve 30 kilometre doğusunda olduğunu ve bu cephelerde ilerleme kaydedemediğini söyledi.



Yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna topraklarına 1100’den fazla füze fırlattığını söyledi.