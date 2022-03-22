Rusya-Ukrayna savaşında 27. gün... Kremlin'den Putin-Zelenski görüşmesi açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 27. gününe girdi.  Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Kiev'de uygulanan sokağa çıkma yasağı 23 Mart Çarşamba sabahına dek kadar uzatıldı.

Haberler - NTV - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 05:10

Rusya-Ukrayna savaşında 27. gün... Kremlin'den Putin-Zelenski görüşmesi açıklaması

İlişkili Haberler

Zelenski'den referandum vurgusu

Zelenski'den referandum vurgusu

Biden: Rusya köşeye sıkıştı

Biden: Rusya köşeye sıkıştı

 ve  arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. 

Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına gelirken havadan bombardıman ise sürüyor.

ZELENSKİ: UZLAŞILACAK KONULAR UKRAYNA HALKINA SORULMALI

Ukrayna Devlet Başkanı , Rusya ile ateşkes anlaşması için uzlaşılacak konuların Ukrayna halkı tarafından referandumla onaylanması gerektiğini söyledi.

Zelenski, "Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak" dedi. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

UKRAYNA: SON 24 SAATTE 8 BİNİ AŞKIN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, 21 Mart’ta sivillerin tahliyesi için onaylanan 8 insani yardım koridorundan 7’sinin çalıştığını söyledi.

Son 24 saatte çeşitli zorluklara rağmen 8 bin 57 kişiyi güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini aktaran Vereşuk, “Mariupol’dan 3 bin 7 sivil Zaporojiya kentine çıkarıldı. Kiev bölgesindeki köylerden de 4 bin 370 kişi tahliye edildi.” dedi.

PENTAGON: RUSYA 1100'DEN FAZLA FÜZE FIRLATTI

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu ancak Karadeniz’in kuzeyinde Rus savaş gemilerinde hareketlilik gördüklerini açıkladı.

Rusya’nın kara harekatında ilerleyişin büyük ölçüde durduğunu belirten yetkili, Rus güçlerin geçen haftadan beri Kiev’in 15 kilometre kuzeyinde ve 30 kilometre doğusunda olduğunu ve bu cephelerde ilerleme kaydedemediğini söyledi.

Yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna topraklarına 1100’den fazla füze fırlattığını söyledi.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...