Rusya-Ukrayna savaşında 27. gün... Rus güçlerinin Mariupol'e iki çok güçlü bomba attığı duyuruldu

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.



Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına gelirken havadan bombardıman ise sürüyor.

"MARİUPOL'E İKİ ÇOK GÜÇLÜ BOMBA ATILDI"

Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol şehrine iki "çok güçlü bomba" attığı bildirildi.



Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol’a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.



Açıklamada, "Düşman, Ukrayna’nın Mariupol şehrini aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor. Rus hava kuvvetleri, bugün iki çok güçlü hava bombası attı. Şehir daha da büyük bir yıkıma maruz kaldı" ifadesi kullanıldı.



RUSYA: UKRAYNA'DA 137 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ

Son olaraki Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.



Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirtti.



Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da son 24 saatte uçak saldırılarında 137 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.



Konaşenkov "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 230 insansız hava aracı, 181 çok namlulu roketatar, 1528 tank ve çeşitli zırhlı araç, 154 uçaksavar füze sistemi, 602 obüs ve havan topu ve 1312 özel askeri araç yok edildi" dedi.



ZELENSKİ: UZLAŞILACAK KONULAR UKRAYNA HALKINA SORULMALI





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile ateşkes anlaşması için uzlaşılacak konuların Ukrayna halkı tarafından referandumla onaylanması gerektiğini söyledi.



Zelenski, "Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak" dedi. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kiev'in Podilskyi semtindeki saldırı sonrası alışveriş merkezinin son hali

"KİEV’DEKİ AVM, ROKETATAR YERLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN VURULDU"



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de faal olmayan alışveriş merkezinin (AVM) çok namlulu roketatar yerleştirildiği için uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu bildirdi.



Konaşenkov, Kiev’deki alışveriş merkezine Rus ordusunun yaptığı saldırıyla ilgili görsellerle açıklamada bulundu.

Kiev'in dışında bulunan Vinogradar bölgesinde, Ukraynalı silahlı grupların birkaç gündür konutlarda saklandığını ve Rus askeri birliklerine çok namlulu roket sistemlerinden ateş açtığını belirten Konaşenkov, “Aynı zamanda yakındaki alışveriş merkezinin alanı, roket depolamak ve çok namlulu roket sistemlerini doldurmak için büyük bir üs olarak kullanıldı.” dedi.



Koneşankov, Rus istihbaratının Ukrayna ordusuna ait çok namlulu roket sistemlerinin konumunu birkaç farklı kanallardan doğruladığını aktararak, "21 Mart gecesi, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla, çok namlulu roket fırlatma sistemi ve mühimmatlarının saklandığı depo olarak kullanılan boş bir alışveriş merkezindeki üs tamamen imha edildi.” ifadesini kullandı.



Ukrayna, Rus ordusunun başkent Kiev’deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi sürüyor.

UKRAYNA: SON 24 SAATTE 8 BİNİ AŞKIN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, 21 Mart’ta sivillerin tahliyesi için onaylanan 8 insani yardım koridorundan 7’sinin çalıştığını söyledi.



Son 24 saatte çeşitli zorluklara rağmen 8 bin 57 kişiyi güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini aktaran Vereşuk, “Mariupol’dan 3 bin 7 sivil Zaporojiya kentine çıkarıldı. Kiev bölgesindeki köylerden de 4 bin 370 kişi tahliye edildi.” dedi.

PENTAGON: RUSYA 1100'DEN FAZLA FÜZE FIRLATTI



ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu ancak Karadeniz’in kuzeyinde Rus savaş gemilerinde hareketlilik gördüklerini açıkladı.



Rusya’nın kara harekatında ilerleyişin büyük ölçüde durduğunu belirten yetkili, Rus güçlerin geçen haftadan beri Kiev’in 15 kilometre kuzeyinde ve 30 kilometre doğusunda olduğunu ve bu cephelerde ilerleme kaydedemediğini söyledi.



Yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna topraklarına 1100’den fazla füze fırlattığını söyledi.