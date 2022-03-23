Rusya-Ukrayna savaşında 28. gün... Ukrayna: Herson kenti insani felaketle karşı karşıya

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.

Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.

Rus ordusu tarafından, Ukrayna’nın bazı kentlerine yine roketli saldırılar düzenlendi. Rusya tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev’in merkeze yakın bölgelerine yapılan roketli saldırılarda bir nokta büyük bir şiddetle vuruldu. Roketlerin vurduğu noktada büyük ölçekli patlamalar yaşanırken, bu patlamalar kentin her tarafından hem görüldü hem de duyuldu. Ukrayna’nın Borispol kentine de Rus birlikleri tarafından büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Roketlerle yapılan saldırılarda kentin hemen dışındaki bir nokta hedef alındı. Vurulmanın etkisiyle gökyüzüne büyük bir alev bulutu yükselirken, kentteki saldırının hangi hedefi vurduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"HERSON KENTİ İNSANİ FELAKETLE KARŞI KARŞIYA"



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.



Rus askeri güçlerinin Herson'u kuşattığına dikkati çeken Nikolenko, şu ifadeleri kullandı:



"300 bin Herson sakini, Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya. Herson'daki gıda ve ilaç stokları neredeyse tükenmek üzere. Ancak Rusya, sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarını açmayı reddediyor."



Rusya'nın eylemlerini "barbarca" şeklinde nitelendiren Nikolenko, bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

RUSYA: 83 ASKERİ HEDEF YOK EDİLDİ

Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbass bölgesine uzun menzilli silahlarla Ukrayna kuvvetlerine ait 83 akeri hedefi yok ettiklerini açıkladı. Sözcü, bu hedefler arasında komuta merkezi, cephanelik gibi kritik noktaların da olduğunu duyurdu. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait hedeflerin yok edildiği anların havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

ZELENSKİ'DEN MÜZAKERE MESAJI



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.



Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.



Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenski, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz" dedi.



Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenski, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

ODESSA'YA DENİZDEN ABLUKA

Ukrayna'nın en önemli liman kentlerinden biri Odessa Rus güçlerinin hedefinde. Rus askerleri Odessa'nın merkezine altı kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye füze attı. Şehir denizden abluka altında. Ukrayna askerleri ve sivil direnişçiler şehir savaşına hazırlanıyor.

BM: UKRAYNA'DA EN AZ 953 SİVİL ÖLDÜ



Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 953 sivilin hayatını kaybettiğini, 1557 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 557 bin 245 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. HABERİN AYRINTILARI

UKRAYNA: 100 BİNDEN FAZLA SİVİL MARİUPOL'DE MAHSUR KALDI



Vereşuk, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 100 binden fazla kişinin Mariupol'dan ayrılmak istediğini ama ayrılamadığını bildirdi.



Bölgedeki insanların mahsur kaldığını vurgulayan Vereşuk, Zaporijya'ya ulaşmak için insanların kilometrelerce yol yürüdüğünü duyurdu.



Vereşuk, sürekli bombardıman altında bulunan Mariupol'daki Drama Tiyatrosu'na kimsenin yaklaşamadığını vurguladı. HABERE GİT