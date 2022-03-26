Rusya-Ukrayna savaşında 31. gün: Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Ukrayna - Rusya arasında savaş sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı seyir füzeleri ile Ukrayna'daki askeri yerlerin vurulduğunu açıkladı.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, dün denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzesi Kalibr ile Jitomir bölgesindeki Velikiye Korovnitsı yerleşim birimindeki Ukrayna ordusuna ait cephaneyi imha ettiklerini ifade etti.



Sözcü Konaşenkov, “Yüksek hassasiyetli seyir füzesi Oniks ile Mıkolayiv yakınlarında Ukrayna’nın güneyinde Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt sağlayan bir yakıt üssünü yok ettik.” ifadelerini kullandı.

KİEV’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YENİDEN UZATILDI

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 31 gündür sürerken, başkent Kiev’deki sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yasağın bugün saat 20.00 itibariyle başlayıp 28 Mart 07.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu. Kiev bölgesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına sebep olarak, Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki yaşanabilecek çatışmalar gösteriliyor.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna savaş uçağı ve insansız hava araçlarını vurduğu bilgisini de paylaşan Konaşenkov, “Vişnevoe yerleşim birimi üzerinde 2 Su-25 ve 1 Su-24 model uçak ile 6 insansız hava aracı vuruldu. Bunun dışında bir Toçka-U füze sistemi Vasilyevka yerleşim biriminde imha edildi.” diye konuştu.

UKRAYNA: RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 136 ÇOCUK ÖLDÜ

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 136 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı bildirildi.



Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 570 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.



Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 136 çocuğun öldüğü, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı belirtildi.

"RUS ORDUSUNA AİT 42 ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ"



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bir günde Rus ordusuna ait 42 askeri aracın daha imha edildiğini bildirdi.



"SONUÇ ODAKLI BİR ŞEKİLDE KONUŞMALIYIZ"

"Geçtiğimiz hafta boyunca, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz düşmana güçlü darbeler indirdi" açıklaması yapan Zelenski, üst düzet komutanlar da dahil olmak üzere Rus kayıplarının 16 bini aştığını söyledi.

Zelenski, Moskova'ya görüşme çağrısını yineledi. Ukrayna lideri "Rusya'nın saldırılarını engelleyen askerlerimiz, Rus liderliğini basit ve mantıklı bir fikre yönlendiriyorlar: Konuşmalıyız. Anlamlı, acil, adil ve sonuç odaklı bir şekilde konuşmalıyız" dedi.

RUS ORDUSUNA AİT 42 ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının başarılı şekilde püskürtüldüğü duyurdu.



Açıklamada 170 Rus askerinin öldürüldüğü ve Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiğini ifade edildi. İmha edilen araçlar arasında 3 uçak, 3 insansız hava aracı ile 8 tankın bulunduğu belirtildi.

"İKİ İNSANİ KORİDOR ÜZERİNDEN 7 BİN 331 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.



Vereşçuk, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği Mariupol ve Melitopol şehirlerinde 2 insani koridorun çalıştığını, bu çerçevede Mariupol’dan 6 bin 800, Melitopol’dan da 531 sivilin Zaporijya’ya tahliye edildiğini vurguladı.



İnsani yardım konvoylarıyla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Vereşçuk, bu çerçevede Mariupol halkına yardım etmek için Berdyansk ve Melitopol şehirlerine 80 ton yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırıldığını aktardı.



Vereşçuk, ayrıca cumartesi günü de savaşın devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların tahliye edilmesine yönelik girişimlerinin süreceğini belirterek, bu çerçevede Mariupol, Kiev ve Luhansk bölgelerindeki sivillerin tahliyesi için görüşmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.