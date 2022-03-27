Rusya-Ukrayna savaşında 32. gün... Rusya, Ukrayna’nın Slavutıç kentini işgal etti

Ukrayna - Rusya arasında savaş 32. gününde de devam ediyor.

Rus güçleri Kiev'in kuzeyindeki Slavutıç kasabasına girdi. Bölge halkı askerlerin girişini protesto etti. Bölgeden silah sesleri yükseldi. Kuzeydeki Çernihiv şehri de kuşatma altında.



Rus kuvvetleri kent çevresindeki köprüleri ve diğer yolları tahrip etti, bölgeyle bağlantı neredeyse tamamen kesildi.



Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, üç gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, “Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında.” dedi.



Fomiçev, şu anda işgalcilerle şehirden insanları tahliye etmeye ilişkin müzakereler yaptığını sözlerine ekledi.



Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali’nin uydu kenti olarak biliniyor. ​​​​​​​

MARİUPOL BELEDİYE BAŞKANI: RUSLARIN KULLANDIĞI TÜM SİLAHLAR YASAKLI

Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların Mariupol'de kontrolü sağladığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Rusların kente yasaklı silahlarla saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.

Boyçenko, "İlk hafta kentteki 15 elektrik hattını imha ettiler. Savaşın 7. gününden itibaren elektriksiz kaldık. Savaşın aktif aşaması başlamadan bile içme suyu kaynağımızın yüzde 70’ini yok ettiler. Mariupol kentine su basan pompayı imha ettiler. Bizim yedek su depomuzun girişlerini kapattılar. Böylece savaşın 9. gününden itibaren tamamen susuz kaldık" dedi.

UKRAYNA: RUS BİRLİKLERİ KİEV’DEN 70 KİLOMETRE KADAR GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ



Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, Kiev’in iyi korunduğunu ve savunmasını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı.

Ukraynalı askerlerin, Rus birliklerini başkent Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü belirten Motzuyanik, bazı bölgelerde ise işgalcilerin 35 kilometre kadar geri çekildiklerini kaydetti.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrıca bugün Sumi bölgesindeki Trostyanes kenti ile Zaporojiya bölgesindeki Poltovka köyünü Rus birliklerinden geri aldıklarını bildirdi.



Öte yandan başkent Kiev’in yakınında yer alan İrpin kentinde ise şiddetli çatışmaların sürdüğü açıklandı.



İrpin Belediye Başkanı Aleksander Markuşin, “Düşman birlikleri, İrpin’e üç yönden saldırmaya çalıştı ama askerlerimiz bu saldırıları püskürttü.” dedi.

ZELENSKİ: NATO'NUN UÇAK VE TANKLARININ SADECE YÜZDE BİRİNİ İSTEDİK



Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savunmak için ağır silahlar göndermesi konusunda Batılı ülkelere çağrısını yenileyen Zelenski, "(Ukrayna ve Avrupa için) Bu güvenliği sağlamanın fiyatı çok net; Ukrayna için uçaklar, tanklar, hava savunma sistemleri. Bunlar ortaklarımızda sadece toz toplayan ve sahip olduğu mühimmatlar" dedi.



Zelenski, NATO’dan sahip oldukları uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ifade ederek, "Fazlasını istemiyoruz ama bunu 31 gündür bekliyoruz. Peki, Avrupa-Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor? Korkutma yoluyla hala Moskova mı? Ortakların Ukrayna’ya yardımı artırmaları gerekiyor. Buna ihtiyacı olan ortaklar çünkü bu Avrupa’nın güvenliği" diye konuştu.

