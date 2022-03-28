Rusya-Ukrayna savaşında 33. gün... Ukrayna'dan 'Belerus'tan füze fırlatıldı' iddiası

Ukrayna - Rusya arasında savaş 33. gününde de devam ediyor.

Rusya, aralarında Ukrayna’nın Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne kentleri ve başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin bazı kentlerine gece saatlerinde füze saldırıları düzenledi.

Ukrayna, Rusların, yakıt ve gıda depolarını hedef almaya başladığı duyurdu.



Rusya, savaşın üzerinde bir aydan uzun süre geçmesine rağmen hiçbir büyük kenti ele geçiremedi.



Savunma Bakanlığı, Cuma günü, harekatın Donbas bölgesine yoğunlaşacağını duyurdu.

'BELARUS'TAN SEYİR FÜZESİ FIRLATILDI' İDDİASI

Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı" iddiasında bulundu.

Telegram üzerinden açıklama yapan Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.

ENKAZA DÖNEN KENT: MARİUPOL



Donbas Rus saldırılarının en yoğun olduğu yer. Özellikle Mariupol kentinde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Rusya, stratejik öneme sahip kenti ele geçirmek için işgalin başından bu yana var gücüyle saldırıyor. Kentin saldırılardan önceki ve sonraki halinin görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kentin adeta dev bir enkaza dönüştüğü göze çarpıyor.

"RUSYA'YI TAMAMEN ÇIKARMAK İMKANSIZ"



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski video konferansla Rus gazetecilere konuştu.

Rusya ile barış için Ukrayna'nın tarafsızlığını tartışmaya hazır olduğunu belirten Zelenski, "çatışmanın dondurulmasını" değil Donbas üzerinde Rusya ile uzlaşma istediğini ifade etti.



Ukrayna lideri, "Rusya'yı Ukrayna topraklarından tamamen çıkmaya zorlamanın imkansız olduğunu, bunun üçüncü dünya savaşına gideceğini anladım" dedi.

MÜZAKERELERİN YENİ TURU İSTANBUL'DA



Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri İstanbul'a taşınıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda anlaştı. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZELENSKİ: TÜRKİYE'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İÇİN BİR FIRSAT VAR



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj​​​​​​​ında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.



Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim" dedi.



RUS MEDYASINA ZELENSKİ UYARISI: YAYINLAMAYIN



Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkedeki medya kuruluşlarına, bazı muhalif Rus gazetecilerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptıkları röportajı yayınlanmamaları uyarısında bulundu.

Röportaj yapan medya kuruluşlarının denetlenmeye başlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Roskomnadzor Rus medyasını bu röportajın yayınlanmaması konusunda uyarıyor" denildi.

