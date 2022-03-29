Rusya-Ukrayna savaşında 34. gün... Rusya'dan NATO'ya uyarı: Karşılık veririz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 1 aydan uzun süredir devam ediyor. Ancak Rus güçlerinin bazı bölgelerde güç kaybettiği haberleri geliyor.

Kiev yakınlarındaki İrpin'in Belediye başkanı kentin kontrolünün tamamen Ukrayna güçlerine geçtiğini duyurdu. Kente yönelik saldırıların süreceğini ancak İrpin'i savunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Rus müzakereci Medinsky, “Rusya-Ukrayna görüşmeleri sonrası önümüzdeki saatlerde açıklama olacak” derken, “Rus esirlere yönelik kötü muamele nedeniyle Rusya, Ukrayna heyetini protesto etti” diye konuştu.



Rusya Savunma Bakanı ise, “Ukrayna'daki askeri operasyonun şimdiki ana amacı Donbas'ı özgürlüğüne kavuşturmak. İlk aşamanın ana görevleri tamamlandı” diye konuştu.



Savunma Bakanı, “Ukrayna'nın askeri kapasitesi büyük ölçüde azaltıldı ve artık bir donanması yok” derken, “NATO Ukrayna'ya savaş uçağı ya da hava savunma sistemleri sağlarsa uygun şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"KİMYASAL SİLAH KULLANMASINI MI BEKLEMELİYİZ?"



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların sertleştirilmesi ve amacına uygun işlemesi gerektiğini belirtti.



Rusya'ya yönelik pasif yaptırımları kabul etmeyeceklerini vurgulayan Zelenski, şunları söyledi:



"Önleyici yaptırım paketi uygulanmadı ve tam ölçekli savaş başladı. Şimdi kimyasal silah kullanacağı takdirde Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı, örneğin Rus petrolünün Avrupa'ya arzına ambargo uygulanacağı konusunda bazı çevrelerden imalar yapılıyor. Söylenecek kelime bulamıyorum. Durum ne hale geldi. Biz canlı insanlar Rusya'nın kimyasal silah kullanmasını beklemeliyiz, öyle mi?



Rus ordusunun daha önce yaptıkları, beyaz fosfor bombası kullanmaları, kimyasal üretim tesislerini ve nükleer santralleri vurmaları petrol ambargosunu hak etmiyor mu? Yaptırım paketlerinin yeterince etkili ve ciddi olması bizim için önemli. Yaptırımlar zayıf kalırsa veya yetersiz olursa Rusya yönetimi şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapabilecekleri konusunda tehlikeli bir yanılsamaya düşer ve bunu binlerce Ukraynalı canlarıyla öder."

MÜZAKERELERİN YENİ TURU İSTANBUL'DA



Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri İstanbul'a taşınıyor. İki ülke heyetleri görüşmelere bugün başlayacak. Müzakereler yarın da devam edecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan da heyetlerle bir araya gelecek. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

MARİUPOL'DE 5 BİN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DUYURULDU



İşgalin başından bu yana Rusların en fazla vurduğu Ukrayna kenti olan Mariupol'deki can kayıplarıyla ilgili açıklama geldi.



Mariupol Belediye Başkanı Sözcüsü, kuşatmanın başından bu yana 5 bin kişinin öldüğünü duyurdu.

Rus işgalinin ekonomik etkisi de her geçen gün artıyor. Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulya Sivridenko, Rus saldırılarının Ukrayna'da yol açtığı maddi hasarın 564,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.