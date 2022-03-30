Rusya-Ukrayna savaşında 35. gün... Rusya, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemlerini İskender füzeleriyle vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 1 aydan uzun süredir devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Kiev ve Çernigiv kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklamasına rağmen Rus ordusu, gece boyunca Kiev’e bağlı bazı kentler dahil birçok Ukrayna kentine saldırılar düzenledi.

RUSYA İSKENDER FÜZELERİYLE UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephaneleri İskender balistik füze sistemiyle vurduğunu açıkladı.



Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun bir günde 64 askeri nesneyi yok ettiğini belirten Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesindeki Bereznigovatoe yerleşim biriminde Ukrayna özel operasyon kuvvetlerinin karargahı dahil 4 komuta merkezinin yok edildiğini bildirdi.

Belirli hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını da aktaran Konaşenkov, “Hmelnitski ve Starokonstantinov bölgelerinde bulunan, Donbas’taki askeri zırhlı araçlara yakıt sağlayan büyük yakıt depoları havadan yüksek hassasiyetli roketlerle yok edildi” dedi.



Konaşenkov, Rus ordusunun İskender balistik füze sistemi ile Kamenka ve Dontesk bölgesindeki yerleşim yerlerinde Ukrayna ordusuna ait 2 roket ve top cephanesini vurduğunu belirtti.



Jitomir bölgesinde Malin şehrinde 1 adet S-300 ve Slavyansk ile Ugledar bölgelerinde 2 adet Buk-M1 hava savunma füze sistemini imha ettiklerini ifade eden Konaşenkov, ayrıca 3 çok namlulu roketatar, 2 obüs ve 49 Ukrayna ordusuna ait araçların tutulduğu bölgenin vurulduğunu kaydetti.



Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını da vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rivne bölgesinde Ukrayna-Belarus sınırı yakınında Tümen yerleşim birimi civarındaki hava mücadelesinde Ukrayna’ya ait bir Su-24 uçağın düşürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak, 77 helikopter, 214 hava savunma füze sistemi, 321 insansız hava aracı, 1752 tank ve zırhlı araç, 184 çok namlulu roketatar, 734 obüs ve havan topu, 1640 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

"UMAN'DAKİ SİNAGOG SİLAH DEPOSU OLARAK KULANIYOR"



Sözcü Konaşenkov, Ukrayna’nın Uman şehrindeki sinagogda Ukrayna silahlı güçlerinin silah ve mühimmat depoladığına dair fotoğraflı bilgiler paylaştı.



Konaşenkov, “Fotoğraflar, İsrail Parlamentosu’nda 20 Mart’ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rus ordusunun Uman şehrinde sinagogu vurduğuna dair yaptığı konuşmanın ertesi günü çekildi. Rus silahlı kuvvetleri dini yerleri vurmuyor. Kiev rejimi böyle yerleri silah toplama ve sevkiyat yeri olarak kullanıyor” dedi.



ORDUSU 17 BİN 300 ASKER, 131 UÇAK KAYBETTİ"

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 300 askerini, 131 uçağını, 131 helikopterini ve 605 tankını kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-30 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 131 uçak, 131 helikopter, 605 tank, 1723 zırhlı araç, 305 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri 1184 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 81 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

145 UKRAYNALI ÇOCUK ÖLDÜ



Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.



Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.



RUS ORDUSUNUN ÇEKİLMESİ DEVAM EDİYOR



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi.



Rus ordusunun Kiev şehrini kuşatma görevini yerine getiremediği belirtilen açıklamada, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye devam eden Rus ordusunun muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracağı belirtildi.



Açıklamada, Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusunun, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediği ve Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerine topçu ateşi açtığı ifade edildi.



Ayrıca, Rus ordusunun Karadeniz ve Azak bölgelerinin yanı sıra Volınsk, Polinsk, Siversk, Tavriçeskoye ve Slavyansk yerleşim birimlerini elinde tutmaya çalıştığı, Luhansk bölgesindeki Popasna, Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ve Mariupol şehrini de ele geçirmeye odaklandığı kaydedildi.

ZELENSKİ MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.

Zelenski, müzekerelere ilişkin yalnızca somut sonuçlara güveneceklerini, kendilerini bombalayan Rus güçlerinin temsilcilerine güvenmeyeceklerini söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı, güvenlik garantilerine dikkat çekti. Zelenski, "Ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için gerçek güvenlik garantileri olmalı. Rus güçleri işgal ettikleri bölgelerden çekilmeli. Egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunda herhangi bir taviz olamaz ve olmayacaktır" dedi.

Zelenski'nin bu açıklamasının yayınlandığı dakikalarda Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden de dikkat çekici bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, iki ülke liderinin buluşması için belgelerin tamamlanma aşamasında olduğunu kaydedildi.

RUS TARAFINA İNSANİ KORİDORLARIN AÇILMASI TALEBİ



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, günlük verdiği brifingde, İstanbul'daki görüşmelerde, Ukrayna müzakere heyetinin Rus tarafına, en büyük şehirleri olan Mariupol, Harkiv, Çernigiv ve Kiev bölgesindeki şehirlere insani koridorların zorunlu ve acil olarak açılması talebini aktardığını belirtti.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka şehrinden Berdyansk yönündeki yolun açılmasını istediklerini ifade eden Vereşuk, "Yarın tüm çabalarımızı bugün üzerinde anlaşmaya varılan insani yardım koridorlarının işletilmesini sağlamaya yönlendireceğiz. Tahliye çalışmaları, Mariupol, Berdyansk, Melitopol ve Energodar şehirlerinden yapılacak" dedi.

RUSYA, KİEV BÖLGESİNDE BİR DEPOYU VURDU



Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yer aldığı bölgede bulunan Brovary şehrindeki bir depo Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından yangın çıkan depoya Ukrayna Acil Durumlar Servisi personeli olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

Servis tarafından yapılan açıklamada, yangının 20 bin metrekareye yayıldığı ve söndürme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama ise yapılmadı.

