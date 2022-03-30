Rusya-Ukrayna savaşında 35. gün... Saldırılarda 145 Ukraynalı çocuk öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 1 aydan uzun süredir devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Kiev ve Çernigiv kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklamasına rağmen Rus ordusu, gece boyunca Kiev’e bağlı bazı kentler dahil birçok Ukrayna kentine saldırılar düzenledi.

145 UKRAYNALI ÇOCUK ÖLDÜ



Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.



Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.



RUS ORDUSUNUN ÇEKİLMESİ DEVAM EDİYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi.



Rus ordusunun Kiev şehrini kuşatma görevini yerine getiremediği belirtilen açıklamada, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye devam eden Rus ordusunun muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracağı belirtildi.



Açıklamada, Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusunun, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediği ve Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerine topçu ateşi açtığı ifade edildi.



Ayrıca, Rus ordusunun Karadeniz ve Azak bölgelerinin yanı sıra Volınsk, Polinsk, Siversk, Tavriçeskoye ve Slavyansk yerleşim birimlerini elinde tutmaya çalıştığı, Luhansk bölgesindeki Popasna, Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ve Mariupol şehrini de ele geçirmeye odaklandığı kaydedildi.

ZELENSKİ MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.

Zelenski, müzekerelere ilişkin yalnızca somut sonuçlara güveneceklerini, kendilerini bombalayan Rus güçlerinin temsilcilerine güvenmeyeceklerini söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı, güvenlik garantilerine dikkat çekti. Zelenski, "Ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için gerçek güvenlik garantileri olmalı. Rus güçleri işgal ettikleri bölgelerden çekilmeli. Egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunda herhangi bir taviz olamaz ve olmayacaktır" dedi.

Zelenski'nin bu açıklamasının yayınlandığı dakikalarda Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden de dikkat çekici bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, iki ülke liderinin buluşması için belgelerin tamamlanma aşamasında olduğunu kaydedildi.

RUS TARAFINA İNSANİ KORİDORLARIN AÇILMASI TALEBİ



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, günlük verdiği brifingde, İstanbul'daki görüşmelerde, Ukrayna müzakere heyetinin Rus tarafına, en büyük şehirleri olan Mariupol, Harkiv, Çernigiv ve Kiev bölgesindeki şehirlere insani koridorların zorunlu ve acil olarak açılması talebini aktardığını belirtti.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka şehrinden Berdyansk yönündeki yolun açılmasını istediklerini ifade eden Vereşuk, "Yarın tüm çabalarımızı bugün üzerinde anlaşmaya varılan insani yardım koridorlarının işletilmesini sağlamaya yönlendireceğiz. Tahliye çalışmaları, Mariupol, Berdyansk, Melitopol ve Energodar şehirlerinden yapılacak" dedi.

RUSYA, KİEV BÖLGESİNDE BİR DEPOYU VURDU



Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yer aldığı bölgede bulunan Brovary şehrindeki bir depo Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından yangın çıkan depoya Ukrayna Acil Durumlar Servisi personeli olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

Servis tarafından yapılan açıklamada, yangının 20 bin metrekareye yayıldığı ve söndürme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama ise yapılmadı.

