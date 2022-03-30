Rusya-Ukrayna savaşında 35. gün... Zelenski: Görüşmeler olumlu ama Rusya'nın saldırısı sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 1 aydan uzun süredir devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklamasına rağmen Rus ordusu, bu gece Kiev’e bağlı bazı kentler dahil birçok Ukrayna kentine saldırılar düzenledi.

ZELENSKİ MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.



Zelenski, müzekerelere ilişkin yalnızca somut sonuçlara güveneceklerini, kendilerini bombalayan Rus güçlerinin temsilcilerine güvenmeyeceklerini söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı, güvenlik garantilerine dikkat çekti. Zelenski, "Ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için gerçek güvenlik garantileri olmalı. Rus güçleri işgal ettikleri bölgelerden çekilmeli. Egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunda herhangi bir taviz olamaz ve olmayacaktır" dedi.

Zelenski'nin bu açıklamasının yayınlandığı dakikalarda Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden de dikkat çekici bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, iki ülke liderinin buluşması için belgelerin tamamlanma aşamasında olduğunu kaydedildi.

RUS TARAFINA İNSANİ KORİDORLARIN AÇILMASI TALEBİ



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, günlük verdiği brifingde, İstanbul'daki görüşmelerde, Ukrayna müzakere heyetinin Rus tarafına, en büyük şehirleri olan Mariupol, Harkiv, Çernigiv ve Kiev bölgesindeki şehirlere insani koridorların zorunlu ve acil olarak açılması talebini aktardığını belirtti.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka şehrinden Berdyansk yönündeki yolun açılmasını istediklerini ifade eden Vereşuk, "Yarın tüm çabalarımızı bugün üzerinde anlaşmaya varılan insani yardım koridorlarının işletilmesini sağlamaya yönlendireceğiz. Tahliye çalışmaları, Mariupol, Berdyansk, Melitopol ve Energodar şehirlerinden yapılacak" dedi.